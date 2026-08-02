FC Schwaig gegen FC Gundelfingen: Schiedsrichter pfeift keinen Elfmeter

Stoffbremse: Felix Hafner (2.v.l.) bremst Schwaigs Tim Schels. Fabian Streibl (l.) und Jeremias Seibold (r.) beobachten die Szene. – Foto: Christian Riedel

Der FC Schwaig trennt sich 1:1 vom FC Gundelfingen und bleibt ungeschlagen. Ein Gundelfinger Abwehrspieler klärt den Ball mit der Hand über dem Kopf – doch der Schiedsrichter entscheidet auf Foul der Gastgeber.

Mit einem 1:1 trennte sich der FC Schwaig am Freitagabend vom FC Gundelfingen und bleibt damit auch nach dem dritten Saisonspiel der Bayernliga Süd ungeschlagen. In einem Fußballspiel voller Leidenschaft und Tempo verpassten es die Gastgeber, die zahlreichen Torchancen in der ersten Hälfte zu verwerten. Die Schwaben hatten im Vorjahr beide Partien gewonnen. Dieses Mal konnten sie mit dem Punkt gut leben.

Schwaig, das im Gegensatz zu den Gästen das dritte Spiel in einer Woche absolvierte, begann mit der gleichen Startaufstellung wie beim Kantersieg gegen Wasserburg. Die Trainer Wiggerl Donbeck und Walter Werner hatten ihr Team bestens auf den Gegner vorbereitet. Gundelfingen presst seine Gegner hoch, übt großen Druck bereits am gegnerischen Strafraum aus und erzeugt mit lauten Kommandos und permanentem Anlaufen Hektik in der gegnerischen Mannschaft. Aber Schwaig wusste, was zu tun ist, spielte ruhig von hinten heraus und kam immer wieder in die Zwischenräume der Pressingketten.

Den ersten Torschuss hatten aber die Gäste. Simon Achatz legte den Ball in die Mitte, wo Felix Hafner aus 14 Metern über das Tor schoss (2.). Nun übernahmen die Hausherren das Kommando. Vincent Sommer nahm einen Ball mit der Brust an, tanzte seinen Gegenspieler aus, scheiterte mit seinem Schuss aus 16 Metern an Torwart Valentin Rommel (5.).

Nach herrlichem Pass von Robert Rohrhirsch lief dann Leon Roth allein auf das Tor zu, aber Rommel klärte mit dem Fuß (13.). Eine Minute später war er aber machtlos, als Sommer den Ball aus 20 Meter Entfernung zur verdienten Führung in den Winkel schlenzte.

Kurz darauf steuerte Roth auf das Tor zu, spielte aber noch einmal quer, sodass ein Gundelfinger Verteidiger vor Raffi Ascher klären konnte. Schwaig kam immer wieder zu Abschlüssen, verpasste es aber, das zweite Tor nachzulegen. Kurz vor dem Seitenwechsel setzte sich Ascher gegen seinen Gegenspieler durch, legte quer für Rohrhirsch, der zwar völlig frei aus 16 Metern zum Abschluss kam, die Kugel aber nicht voll traf. Rommel klärte erneut, und Roth setzte den Nachschuss über die Querlatte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Nach einem Freistoß von Rohrhirsch von der linken Seite klärte ein Gundelfinger Abwehrspieler mit der Hand über dem Kopf. Schiedsrichter Felix Scharf entschied zum Entsetzen der Heimmannschaft nicht auf Elfmeter, sondern auf ein Foul eines Schwaiger Spielers. Bitter für die Gastgeber.

Noch bitterer wurde es in der 64. Minute, als Samuel Seibold einen missglückten Rückpass der Schwaiger Hintermannschaft erlief, quer auf Achatz spielte und der im zweiten Versuch zum glücklichen Ausgleich einschob. Auf der Gegenseite bediente Tim Schels Roth auf dem rechten Flügel, der in den Strafraum eindrang, aber um Zentimeter das Tor verpasste. Auch Sommer scheiterte mit einem Weitschuss nur knapp. Leon Sailers Flanke von der rechten Seite landete auf der Oberkante der Schwaiger Querlatte. Den Lucky Punch verpasste Ascher, als er einen Kopfball nach schöner Streiblflanke an die Querlatte setzte.