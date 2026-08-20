FC Schwaig führt 2:0 – dann leiten zwei Elfmeter die Wende ein

Der FC Schwaig hat beim TSV Schwabmünchen nach zehn Minuten bereits 2:0 geführt. Doch Schiedsrichter Felix Haggenmüller entschied zweimal auf Elfmeter für die Gastgeber.

Mit einem 2:2-Unentschieden im Gepäck kehrte der FC Schwaig am Dienstagabend von seinem Gastspiel beim TSV Schwabmünchen zurück und holte damit den neunten Punkt im sechsten Spiel. Richtig zufrieden war damit aber niemand, hatte man doch bereits 2:0 geführt, ehe zwei Elfmeter für die Gastgeber die Partie kippten.

Im zweiten Spiel der Englischen Woche brachte Chefcoach Christian Donbeck drei neue Spieler in die Startelf. Linus Hesch, Florian Pflügler und Lennox Gürsoy begannen, Tobi Jell, Sebastian Hofmaier und Leon Roth nahmen zunächst auf der Bank Platz. Und Schwaig startete bärenstark. Gerade mal zwei Minuten waren gespielt, als Gürsoy Robert Rohrhirsch auf dem linken Flügel bediente. Der spielte direkt auf Raffi Ascher, der die Kugel im Strafraum abtropfen ließ. Gürsoy wartete aber einen Tick zu lange, statt aus 16 Metern direkt abzuziehen.

Besser machte er es in der 8. Minute, als er einen schönen Pass von Vincent Sommer direkt nahm und aus 16 Metern den langen Pfosten anvisierte. Torwart Lasse Holthuis konnte nur noch abklatschen, und Ascher staubte aus sechs Metern in Torjägermanier zur frühen Führung ab. Schwaig blieb am Drücker: Bei strömendem Regen setzte Rohrhirsch den mitgelaufenen Sebastian Gebhart in Szene, der in den Strafraum eindrang und uneigennützig querlegte. Am langen Pfosten wartete Hesch, der die Kugel aus sechs Metern zum 2:0 einschob (10.).

Schwaig zog sich mit der Führung im Rücken zurück, die Gastgeber wurden offensiver. Nach einer weiten Flanke von Matthias Moser kam Philipp Boyer am Strafraum zum Abschluss, aber Pflügler konnte noch abblocken. Die nächste Chance hatte Lucas Kusterer, der nach einem Eckball abschloss. Doch die Schwaiger Hintermannschaft klärte.

Pech hatten die Gäste, als ein Freistoß Rohrhirschs abgefälscht wurde und an den rechten Pfosten klatschte. Torwart Holthuis wäre machtlos gewesen. In der 30. Minute eine Schlüsselszene: Nach Vorarbeit von Rohrhirsch setzte sich Gebhart gegen zwei Gegenspieler durch, drang in den Strafraum ein und wurde von Luca Boyer aus FCS-Sicht klar gefoult. Zur Überraschung aller ließ Schiedsrichter Felix Haggenmüller weiterlaufen und verweigerte Schwaig den Strafstoß. Ein 3:0 wäre wohl die Entscheidung gewesen.

Dafür entschied Haggenmüller auf der Gegenseite in der 33. Minute auf Elfmeter. Der starke Matteo di Maggio bekam einen weiten Ball, lief auf der rechten Seite in Richtung Seitenauslinie, als Hesch ihn auf der Strafraumlinie am Fuß berührte. Der quirlige Außenbahnflitzer ging zu Boden – Elfmeter trotz lautstarker Proteste der Gäste. Di Maggio verwandelte diesen sicher.

Drei Minuten waren in Hälfte zwei gespielt, als die Gastgeber den zweiten Elfmeter zugesprochen bekamen. Maik Uhde lief auf der linken Torauslinie in den Strafraum, wurde von Pflügler gefoult, und Di Maggio verwandelte erneut. Schwaig zeigte sich aber nicht geschockt und drängte seinerseits auf das dritte Tor. Nach einem schönen Angriff legte Ascher auf Sommer ab, der aus 16 Metern den Pfosten traf.

Ab der 75. Minute waren die Bedingungen für beide Teams irregulär. Wegen der Dunkelheit und des fehlenden Flutlichts waren die Sichtverhältnisse eine Katastrophe, das Spiel hätte man auch abbrechen können. In der 80. Minute hatte Schwaig dennoch die große Chance auf den Siegtreffer, als der Ball zu Ascher kam, der die Kugel aus sechs Metern aber nicht richtig traf.