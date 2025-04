FC Schwaig fehlt nur noch ein Sieg zum Titel

Im Duell der beiden besten Rückrundenteams trafen am Freitagabend der FC Schwaig und der TSV 1865 Murnau in der Schwaiger NGL-Arena aufeinander. Nach einem tollen und hart umkämpften Spiel behielt der Tabellenführer vor über 400 Zuschauern verdient mit 2:0 die Oberhand und ist nun nur noch einen Sieg von der Landesligameisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bayernliga entfernt.

Trainer Christian Donbeck schickte fast die gleiche Startelf wie im vorigen Spiel gegen Unterföhring ins Rennen. Einzige Änderung: Für den rotgesperrten Florian Pflügler spielte Bilal Ibrahim auf der Sechserposition. Ibrahim, der mit einem Bänderriss in der Schulter auflief, biss dabei ebenso auf die Zähne wie Tim Schels, der trotz gebrochener Nase von Beginn an mitwirkte.

Der Aufsteiger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen war mit jeder Menge Selbstvertrauen angereist. Die erste Chance des Spiels hatten die Gastgeber. Tobi Jell schickte Raffi Ascher auf die Reise, der sich seines Gegenspielers entledigte, aber am glänzend reagierenden Torwart Fabio Grund scheiterte.

Auf der Gegenseite spielte Jannis Braun einen tollen Steckpass auf Maximilian Nebel, der aus zwölf Metern ans Außennetz schoss. Beide Teams lieferten sich von Minute eins an einen offenen Schlagabtausch. Schnelle Ballstafetten mit hohem Tempo.

Nach einem Einwurf von Jell drehte sich Ascher um Lucas Pfefferle herum, zog aus sechs Metern ab, doch Murnaus Innenverteidiger brachte im letzten Moment noch sein Bein dazwischen, sodass der Schuss neben das Tor ging. Nach einer Ecke von der rechten Seite zog Schels aus zwölf Metern ab, aber ein Verteidiger konnte im letzten Moment per Kopf für seinen Torwart klären. Maximilian Nebl leitete die nächste Gästechance ein, als er von der linken Seite scharf nach innen passte und ein Hackentrick neben das Tor ging.

Empl bringt Schwaig per direktem Freistoß in Führung

In der 41. Spielminute ging Schwaig mit 1:0 in Führung, und allein dieser Treffer war das Eintrittsgeld wert. Hannes Empl zog den Ball aus 22 Metern an der Mauer vorbei, jagte ihn ins linke obere Toreck und ließ Torwart Grund keine Abwehrmöglichkeit. Da Vincent Sommer im Anschluss einen Schuss aus 18 Metern nur knapp neben das Tor setzte, blieb es zur Halbzeit bei der knappen 1:0-Führung für den Tabellenersten.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste zwar Druck aufzubauen, doch die Schwaiger Abwehr stand gewohnt sicher und ließ nur wenig zu. Nach einer Ecke von der rechten Seite stieg Georg Kutter am Elfmeterpunkt am höchsten, sein Kopfball ging aber einen halben Meter über das Tor.

Besser machten es die Gastgeber auf der anderen Seite. Nach einem herrlichen Pass von Ibrahim lief der eingewechselte Leon Roth der Murnauer Abwehr davon und schob aus acht Metern souverän zum 2:0 ein. Die NGL-Arena bebte, nun spielte nur noch eine Mannschaft und das war der Tabellenführer.

Nach schöner Vorarbeit von Jell versuchte es Felix Günzel direkt, doch sein Schuss wurde geblockt. Den Torschrei auf den Lippen hatten die Schwaiger Fans in der 78. Minute, als Ascher sich seines Gegenspielers entledigte, allein auf Torwart Grund zulief, dann aber den Schuss verzog. So blieb es beim verdienten 2:0-Sieg der Gastgeber gegen eine starke Murnauer Mannschaft. Nun kann die Elf von Trainer Donbeck am kommenden Samstag mit einem Sieg in Traunstein die Meisterschaft perfekt machen.