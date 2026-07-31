FC Schwaig empfängt FC Gundelfingen – und will endlich mal gegen ihn punkten

Der FC Schwaig trifft am Freitagabend auf den FC Gundelfingen. In der vergangenen Saison blieben die Schwaiger in beiden Duellen ohne Punkt.

Zum zweiten Heimspiel dieser Woche empfängt der FC Schwaig am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr in der NGL-Arena den FC Gundelfingen.

Die Nachholpartie mit dem 5:1-Sieg gegen den Bayernliga-Rückkehrer Wasserburg liegt nur drei Tage zurück, und die Aufgabe diesmal ist für die Sportfreunde sicherlich von einem noch größeren Kaliber. Trainer Wiggerl Donbeck ist eh überzeugt, „dass die Liga nochmal stärker geworden ist“. Und so betont er ausdrücklich: „Leichte Spiele gibt es in dieser Bayernliga überhaupt nicht.“ Schon gar nicht gegen Gundelfingen, Mitaufsteiger der vergangenen Saison. Die Donauschwaben haben den Betriebsunfall Abstieg mit Platz eins in der Folge-Saison 2024/25 der Landesliga Südwest umgehend korrigiert. Als Rückkehrer schlossen sie die vergangene Bayernliga-Saison auf einem beeindruckenden vierten Tabellenplatz ab.

Gegen drei Teams hat Schwaig in seiner Premieren-Saison nicht punkten können. Neben Meister 1860 II und Kirchanschöring ist das Gundelfingen. „Und da habe ich mich grün und blau geärgert, weil wir auch nicht gut gespielt haben“, gibt Donbeck zu. „Gundelfingen hat aber auch eine wirklich gestandene Bayernligamannschaft, die über 90 Minuten ein hohes Pressing spielt“, attestiert er dem Gegner. Viele Einheimische aus dem Kader haben Praxiserfahrung bei höherklassigen Clubs gesammelt, ehe sie wieder zurückgekommen sind, wie etwa Abwehrhühne David Anzenhofer beim Regionalligisten Memmingen. „Raffi Ascher gegen den, das waren schon interessante Duelle“, weiß Donbeck noch zu gut aus der vergangenen Saison.

Diesen Mittwoch gab’s ein 45-minütiges Training, „und die, die nicht oder kaum gespielt haben, durften dann noch etwas mehr machen“, erklärt Donbeck, der auch „aus ein paar Wehwehchen nichts Großes machen will“. So sollte ein unveränderter Kader wieder zur Verfügung stehen. „Eine Stammplatz-Garantie wird es bei mir nie geben“, stellt Donbeck klar, nachdem er vor dem Heimstetten-Spiel diesbezüglich falsch zitiert worden war.

Was ihn sehr freut: „Die Neuzugänge haben sich sehr gut eingefügt. Auch die Jungen, von denen fast alle in den ersten beiden Punktspielen im späteren Verlauf eingewechselt wurden, entwickeln sich prächtig.“ Fast 500 Zuschauer und ein fast perfektes Spiel am Dienstag, jetzt noch die berühmte Schippe drauflegen, dann sollten die Sportfreunde auch gegen Gundelfingen erstmals punkten können.Tipp: 3:1 für Schwaig