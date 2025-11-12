FC Schwaig Bilanz bleibt blitzblank

Trotz einer engagierten Leistung der D1-Junioren von RW Klettham blieb die erhoffte Überraschung gegen den bislang ungeschlagenen FC Schwaig aus. Der Favorit setzte sich souverän 2:0 durch. Bereits nach zwei Minuten geriet Klettham in Rückstand: David Hellinger schlug nahe der Mittellinie einen Freistoß in den Kletthamer Strafraum. Es schien keine Gefahr in Verzug, doch dem Keeper glitt der harmlos erscheinende Ball aus den Händen. Stefan Sheynov reagierte schnell und staubte aus kurzer Distanz zum 1:0 ab.

Besonders Raffael Kurowski sorgte auf der Außenbahn für Gefahr und stellte die Schwaiger Abwehr vor Probleme. Hier machte sich aber der Alters- und Größenunterschied bemerkbar: Gegen die körperlich überlegenen Gegner konnte er sich nicht entscheidend durchsetzen.

„Das Gegentor war unglücklich und hat unsere Taktik, aus einer sicheren Defensive zu agieren, ein wenig über den Haufen geworfen“, so RWK-Trainer Patrick Tischer zur wohl mitentscheidenden Szene. Trotzdem war Schwaig unbestritten das bessere Team, auch wenn Klettham kämpferisch stark dagegenhielt.

Auf der Gegenseite parierte Keeper Thomas Bernhard stark gegen Ilyas Sen (10.). Wenig später strich ein Schuss von Mattia Sansone am langen Eck vorbei. Acht Minuten vor der Pause hatte John Macouda nach einer Kurowski-Flanke die beste Kletthamer Möglichkeit, verfehlte aber knapp. Julian Wimmer vom FC Schwaig köpfte nach einer Ecke von Mattea Sansone um Haaresbreite am Tor vorbei und traf später per Freistoß nur den Querbalken. So blieb es zur Pause beim knappen Ergebnis, das dem Gastgeber noch alle Möglichkeiten offenließ.

Der FCS startete auch engagiert in die zweite Halbzeit. Als Johannes Güthe nach Brischke-Vorlage für das 2:0 sorgte, zeigte sich der Gastgeber doch etwas konsterniert. Danach dominierte der Gast das Spielgeschehen eindeutig. Wimmer hätte erhöhen können, zielte aber zu hoch.

Klettham kam offensiv kaum noch zur Geltung, zeigte aber Moral. Fünf Minuten vor Schluss vergab der Schwaiger Lennard Held freistehend die letzte Großchance, sein Schuss ging genau auf Torhüter Bernhard. Sein Gegenüber Ludwig Jell hatte wenig zu tun.

Der FCS blieb erneut ohne Gegentor und weist auch nach sieben Spielen eine makellose Bilanz auf. Eine starke Leistung in dem spannenden Match zeigte auch Schiedsrichter Adrian Wilk, der mit 15 Jahren souverän agierte. Selbst Trainer Tischer vom unterlegenen Gastgeber lobte: „Er hat hervorragend gepfiffen. Wenn er dranbleibt, wird er sicher höherklassig pfeifen.“