Schwaig setzte sich im Test gegen Wasserburg mit 3:1 durch. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Nach schönem Pass von Vincent Sommer kam Leon Roth aus zehn Metern frei zum Abschluss, doch Wasserburgs Torwart Lino Volkmer reagierte glänzend. Ohne Abwehrchance war Volkmer in der 16. Minute, als Sommer nach Vorarbeit von Robert Rohrhirsch aus 16 Metern abzog und flach zum 1:0 verwandelte.

Auf dem heimischen Kunstrasen besiegte der FC Schwaig den Landesligaspitzenreiter TSV 1880 Wasserburg verdient 3:1. Von Anfang an war der Bayernligist das tonangebende Team.

Schwaig blieb weiter spielbestimmend, versäumte es aber zunächst gegen ein starkes Gästeteam, den zweiten Treffer nachzulegen. Der fiel in der 47. Minute, als Felix Günzel nach Vorbereitung von James Timbana alleine vor dem Tor auftauchte und zum 2:0 traf. Nur vier Minuten später erzielten die Gäste den Anschlusstreffer.

Dominik Köck bekam in der Schwaiger Hälfte den Ball, zog nach innen und traf aus 20 Metern flach ins linke Eck. Die Gastgeber legten eine Schippe drauf und stellten in der 56. Minute den alten Abstand wieder her. Nach schöner Vorarbeit von Linus Hesch auf der rechten Seite staubte Daniel Gaedke aus sechs Metern zum 3:1-Endstand ab. Am Samstag gastierte der FC Schwaig um 14 Uhr beim Regionalligisten TSV Buchbach.