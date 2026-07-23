FC Schwadorf: Mit der Jugend zurück ins obere Drittel

Der FC Schwadorf blickt auf eine durchwachsene Spielzeit in der Kreisliga B3 Rhein-Erft zurück. Nach Platz zehn im Vorjahr soll es für die Elf von Trainer Michael Kramer nun wieder deutlich weiter nach oben gehen – und dabei setzt der Klub voll auf den eigenen Nachwuchs.
Mit zwölf Siegen, drei Remis und 15 Niederlagen schlossen die Schwadorfer die vergangene Saison auf dem zehnten Tabellenplatz der 16er-Staffel ab. Ein Abschneiden, das niemanden vollends zufriedenstellte. Der 50-jährige sportliche Leiter Markus Sturm zieht daher eine gemischte Bilanz: „Die Saison war aufgrund von einigen Verletzungen eher durchwachsen.“
Dementsprechend soll die neue Spielzeit sportlich erfolgreicher gestaltet werden, wobei Kontinuität auf der Trainerbank herrscht: Michael Kramer bleibt weiterhin als Chefcoach in der Verantwortung. Um den gewachsenen Spielerzahlen im gesamten Seniorenbereich gerecht zu werden, befindet sich der Verein zudem aktuell im Aufbau einer dritten Mannschaft.
Der Startschuss für die neue Saison fiel Mitte des Monats. Seit dem 16. Juli schwitzt die Kramer-Elf wieder auf dem Trainingsplatz. „Wir sind mit der Vorbereitung aktuell zufrieden“, berichtet Sturm über den Auftakt.
Auf dem Transfermarkt verhält sich der B-Ligist bisher unaufgeregt. Externe Zugänge gibt es noch keine zu vermelden, stattdessen liegt der Fokus komplett auf dem eigenen Unterbau. Gleich sieben Akteure wurden aus der eigenen A-Jugend fest in den Seniorenbereich hochgezogen. „Externe Neuzugänge können wir aktuell noch nicht vermelden. Eventuell kommt noch der eine oder andere dazu. Da wir allerdings sieben Spieler aus unserer A-Jugend hochgezogen haben, ist der Kader schon relativ groß. Deshalb wird sich personell nicht mehr viel ändern“, erklärt Sturm die Kaderplanungen und fügt hinzu: „Wir bauen weiter auf die eigene Jugend und möchten uns weiterentwickeln. In der Vorbereitung haben die Spieler aus der A-Jugend bereits ihre Duftmarken gesetzt und wollen weiter an sich arbeiten.“
Das Saisonziel für die neue Spielzeit steht fest. Der einstellige Tabellenplatz soll her, um die Etablierten der Liga zu ärgern. „Wir wollen wieder ins obere Drittel vorstoßen und es den möglichen Favoriten so schwer wie möglich machen.“
Bei der Frage nach den heißesten Anwärtern auf den Meistertitel schaut man in Schwadorf vor allem auf die Teams, die von oben kommen, hat aber auch ein paar Überraschungskandidaten auf dem Zettel: „Natürlich muss man die Absteiger aus der Kreisliga A mit Meschenich, GKSC Hürth und Frechen 20 – wenn sie denn absteigen müssen – zu den Favoriten zählen. Dazu kommen noch Akhtamar und Weiden sowie Bachem als Geheimfavorit.“
Abseits des grünen Rasens beschäftigen den sportlichen Leiter vor allem strukturelle Themen in der Fußballlandschaft. Sturm fordert Reformen bei den bürokratischen Abläufen, um den Vereinen die Arbeit im Alltag zu erleichtern: „Aufgrund der immer weiter schwindenden Spielerzahl würden wir uns die Vereinfachung von gewissen Spielberechtigungen wünschen. Die Regel für die Spielberechtigung von A-Jugendspielern könnte man mal überarbeiten. Auch die Gastspielerlaubnis für die Vorbereitung könnte man überarbeiten.“
Besonders deutlich wird der Funktionär beim Thema Schiedsrichterschutz, wo er ein konsequenteres Durchgreifen der Sportgerichte und Funktionäre einfordert. Hier habe der Verein bereits negative Erfahrungen machen müssen: „Aus aktuellem Anlass wäre auch ein konsequenteres Vorgehen gegen Tätlichkeiten und Beleidigungen gegenüber Schiedsrichtern sinnvoll. Auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass man trotz vorheriger Warnung an den Verband diese nicht ernst genommen hat und am Ende der Schiedsrichter drunter leiden musste. Mehr Augenmaß in gewissen Situationen wäre da auch von Vorteil.“