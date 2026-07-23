FC Schwadorf: Mit der Jugend zurück ins obere Drittel Nach durchwachsener Vorsaison peilt der B-Ligist eine Steigerung an. von red · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nico Dopierala

Der FC Schwadorf blickt auf eine durchwachsene Spielzeit in der Kreisliga B3 Rhein-Erft zurück. Nach Platz zehn im Vorjahr soll es für die Elf von Trainer Michael Kramer nun wieder deutlich weiter nach oben gehen – und dabei setzt der Klub voll auf den eigenen Nachwuchs.

Durchwachsene Vorsaison im Rückspiegel Mit zwölf Siegen, drei Remis und 15 Niederlagen schlossen die Schwadorfer die vergangene Saison auf dem zehnten Tabellenplatz der 16er-Staffel ab. Ein Abschneiden, das niemanden vollends zufriedenstellte. Der 50-jährige sportliche Leiter Markus Sturm zieht daher eine gemischte Bilanz: „Die Saison war aufgrund von einigen Verletzungen eher durchwachsen.“ Dementsprechend soll die neue Spielzeit sportlich erfolgreicher gestaltet werden, wobei Kontinuität auf der Trainerbank herrscht: Michael Kramer bleibt weiterhin als Chefcoach in der Verantwortung. Um den gewachsenen Spielerzahlen im gesamten Seniorenbereich gerecht zu werden, befindet sich der Verein zudem aktuell im Aufbau einer dritten Mannschaft.

Jugend forscht in der Vorbereitung Der Startschuss für die neue Saison fiel Mitte des Monats. Seit dem 16. Juli schwitzt die Kramer-Elf wieder auf dem Trainingsplatz. „Wir sind mit der Vorbereitung aktuell zufrieden“, berichtet Sturm über den Auftakt. Auf dem Transfermarkt verhält sich der B-Ligist bisher unaufgeregt. Externe Zugänge gibt es noch keine zu vermelden, stattdessen liegt der Fokus komplett auf dem eigenen Unterbau. Gleich sieben Akteure wurden aus der eigenen A-Jugend fest in den Seniorenbereich hochgezogen. „Externe Neuzugänge können wir aktuell noch nicht vermelden. Eventuell kommt noch der eine oder andere dazu. Da wir allerdings sieben Spieler aus unserer A-Jugend hochgezogen haben, ist der Kader schon relativ groß. Deshalb wird sich personell nicht mehr viel ändern“, erklärt Sturm die Kaderplanungen und fügt hinzu: „Wir bauen weiter auf die eigene Jugend und möchten uns weiterentwickeln. In der Vorbereitung haben die Spieler aus der A-Jugend bereits ihre Duftmarken gesetzt und wollen weiter an sich arbeiten.“