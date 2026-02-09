FC Schüttorf startet mit Testspielsieg ins Jahr 2026

Schüttorf feiert Testspielerfolg – Foto: Detlev Drobeck

Der FC Schüttorf ist mit einem Erfolg in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Landesliga Weser-Ems gestartet. Im ersten Testspiel des Jahres setzte sich der Landesligist mit 3:0 (1:0) gegen den Bezirksligisten ASV Altenlingen durch.

Die Mannschaft zeigte über weite Strecken eine konzentrierte Leistung und nutzte ihre Chancen effektiv. Die Treffer für Schüttorf erzielten Neesen, Bühring und Sam Martron, die damit den klaren Auftaktsieg sicherstellten.

Für den FC Schüttorf, der aktuell mit 26 Punkten aus 17 Spielen den neunten Tabellenplatz in der Landesliga Weser-Ems belegt, steht in den kommenden Wochen ein intensives Vorbereitungsprogramm an. Bereits am Mittwoch folgt das nächste Testspiel gegen den SC Altenrheine aus der Landesliga Westfalen. Anschließend trifft das Team am Samstag auf den Oberligisten SC Spelle-Venhaus, bevor am 21. Februar mit der Partie gegen den TVC ’28 Tubbergen der letzte Test vor dem Pflichtspielstart angesetzt ist.