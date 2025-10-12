FC Schüttorf 09 will an den Aufwärtstrend anknüpfen

Am elften Spieltag der Landesliga steht für den FC Schüttorf 09 das Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg an. Die Partie wird am Sonntag, 12. Oktober, um 15 Uhr angepfiffen. Co-Trainer Dennis große Vennekate erwartet ein enges Duell: „Oldenburg ist als Absteiger eine Mannschaft, die trotz Umbruch natürlich Qualität im Kader hat. In ihren Spielen fallen aktuell die wenigsten Treffer der Liga. Für uns bedeutet das, dass wir vorne konsequent sein müssen.“

Der Tabellenzweite möchte an die jüngsten Leistungen anknüpfen. „Wir wollen an die Spiele gegen Esens und Lohne anknüpfen, wo spielerisch ein Aufwärtstrend zu sehen war. Daran wollen wir ansetzen und diese Linie fortführen“, so große Vennekate weiter.

Personell muss Schüttorf auf Wes Martron verzichten, dafür kehren Denis Salkovic, Lukas Temmen und Malte Möring in den Kader zurück.

Die Gastgeber aus Oldenburg stehen mit 16 Punkten aus neun Spielen auf Rang neun. Sie entschieden zuletzt ihr Spiel bei den Sportfreunden Niedersachsen Vechta mit 1:0 für sich. Schüttorf gewann parallel mit 3:1 in Esens durch Tore von Sam Martron (zweimal) und Helge Pollmann.

Nach zehn Spielen liegen die Schüttorfer mit 22 Punkten punktgleich mit Spitzenreiter Papenburg an der Tabellenspitze.