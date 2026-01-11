FC Schüttorf 09 verpflichtet Kapitän aus Wietmarschen

– Foto: FC Schüttorf 09

Der FC Schüttorf 09 meldet den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27: Hendrik Heilemann kommt vom Kreisliga-Tabellenführer SV Wietmarschen und soll Defensive wie Mittelfeld verstärken.

Der FC Schüttorf 09 hat die Kaderplanung für die kommende Saison eröffnet und mit Hendrik Heilemann den ersten Neuzugang vorgestellt. Der 25-Jährige wechselt vom SV Wietmarschen in den 09-Sportpark. Dort spielt er bislang eine zentrale Rolle beim Kreisliga-Spitzenteam und aktuellen Tabellenführer. Ab Sommer wird Heilemann für den FC09 in der Landesliga auflaufen. Heilemann steht seit 2019 in der ersten Mannschaft seines Heimatvereins SV Wietmarschen und führt das Team seit längerer Zeit als Kapitän aufs Feld. Er gilt als vielseitig einsetzbar und soll sowohl die Defensive als auch das Mittelfeld des FC Schüttorf 09 verstärken.

Erfahrung und nächste Herausforderung In seiner Jugend sammelte Heilemann unter anderem vier Jahre lang Erfahrungen bei Vorwärts Nordhorn. Aus zahlreichen direkten Duellen ist ihm auch der FC Schüttorf 09 bereits bestens bekannt. Mit dem Wechsel ins schwarz-weiße Trikot folgt nun der nächste sportliche Schritt in der Landesliga. Sportlicher Leiter Jörg Rencke zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung: Mit Heilemann erhalte der FC09 einen zweikampfstarken Mittelfeldspieler im besten Fußballeralter, der den Verein sportlich wie menschlich sofort verstärken werde. Der Klub freue sich, ihn ab Sommer in der Landesliga für den FC Schüttorf 09 zu sehen.