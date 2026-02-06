FC Schüttorf 09 verpflichtet Jonas Kotte zur Saison 2026/27 Zweite Station im Herrenbereich von NK · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Schüttorf 09 kann den zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 vermelden: Jonas Kotte wechselt vom SV Bad Bentheim in den 09-Sportpark. Der 25-Jährige kommt von seinem Heimatverein und soll künftig die Außenbahnen verstärken. Das berichtete der Landesligist via Instagram..

Kotte absolvierte für die erste Mannschaft des SV Bad Bentheim insgesamt 148 Pflichtspiele in der Bezirks- und Landesliga. In dieser Zeit feierte er unter anderem die Meisterschaft in der Bezirksliga und überzeugte 2024 mit den Burgstädtern auch beim Vechte-Cup. Der Linksfuß war bereits seit längerer Zeit ein Wunschspieler der Verantwortlichen. Er bringt körperliche Präsenz, große Sicherheit sowie viel Offensivdrang über die Außenpositionen mit. Darüber hinaus ist Kotte mit dem Verein bestens vertraut. Als früherer Spieler der JSG Obergrafschaft stand er bereits in der Jugend gemeinsam mit Klümper, Neesen, Pollmann und Groothus aus dem aktuellen Schüttorfer Kader auf dem Platz.