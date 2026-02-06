FC Schüttorf 09 verpflichtet Jonas Kotte zur Saison 2026/27

Der FC Schüttorf 09 kann den zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 vermelden: Jonas Kotte wechselt vom SV Bad Bentheim in den 09-Sportpark. Der 25-Jährige kommt von seinem Heimatverein und soll künftig die Außenbahnen verstärken. Das berichtete der Landesligist via Instagram..
Kotte absolvierte für die erste Mannschaft des SV Bad Bentheim insgesamt 148 Pflichtspiele in der Bezirks- und Landesliga. In dieser Zeit feierte er unter anderem die Meisterschaft in der Bezirksliga und überzeugte 2024 mit den Burgstädtern auch beim Vechte-Cup. Der Linksfuß war bereits seit längerer Zeit ein Wunschspieler der Verantwortlichen. Er bringt körperliche Präsenz, große Sicherheit sowie viel Offensivdrang über die Außenpositionen mit.
Darüber hinaus ist Kotte mit dem Verein bestens vertraut. Als früherer Spieler der JSG Obergrafschaft stand er bereits in der Jugend gemeinsam mit Klümper, Neesen, Pollmann und Groothus aus dem aktuellen Schüttorfer Kader auf dem Platz.
Trainer Patrick Wensing freut sich über den Transfer:
„Wir sind überglücklich, dass sich Jonas für einen Wechsel zu uns entschieden hat und freuen uns riesig auf ihn ab Sommer im 09-Trikot. Er ist für sein Alter sehr erfahren, war in Bentheim immer ein gesetzter Leistungsträger und wird uns als Linksfuß viele neue Möglichkeiten bieten. Dazu ist er mit vielen Jungs befreundet und passt hervorragend in unsere Mannschaft.“ so der Coach via Instagram.
Mit Bad Bentheim wird Kotte für den Rest der Saison noch um den Klassenerhalt kämpfen, um das Kapitel mit einem Happy End zu schließen. Aktuell hat der Landesliga-Absteiger 17 Punkte auf dem Konto und steht damit nur einen Platz vor der Abstiegszone, die mit Werlte beginnt. Das Polster von fünf Punkten soll weiter ausgebaut werden. Die nächste Chance hat Bad Bentheim dann am 08.03, wenn man auf den SV Langen trifft.