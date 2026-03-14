FC Schüttorf 09 verpflichtet Apik Mano und Lennart Röseler Neuzugänge vor die kommende Saison von NK · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Der FC Schüttorf 09 treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat zwei weitere Neuzugänge bekanntgegeben. Mit Apik Mano und Lennart Röseler verstärken zwei Spieler den Kader für die Spielzeit 2026/2027. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Mit Apik Mano stößt ein 21-jähriger Defensivspieler zum Verein. Der Neuzugang spielt aktuell beim niederländischen Klub Achilles Enschede und sammelte zuvor bereits höherklassige Erfahrungen im Jugendbereich in Bocholt. Die sportliche Leitung des FC Schüttorf 09 sieht in dem Transfer viel Potenzial:

„Mit Apik Mano wechselt ein interesannter junger und ehrgeiziger Spieler zu uns in den 09-Sportpark. Apik ist erst vor kurzem 21 Jahre alt geworden und spielt bei Achilles Enschede bereits auf gehobenem Amaterurniveau eine gute Rolle. Wir freuen uns, dass er sich für den Schritt nach Deutschland entschieden hat und sind sehr optimistisch, dass er uns mit seinen Qualitäten weiter verstärkt.”

Zudem hat der Verein mit Lennart Röseler seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 25-jährige Offensivspieler kommt vom SV Suddendorf-Samern nach Schüttorf. Röseler hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. In der Saison 2022/2023 stand er noch als Torwart der ersten Mannschaft des SV SuSa auf dem Platz. Seit 2023 läuft er jedoch als Feldspieler auf und erzielte in den vergangenen drei Jahren insgesamt 92 Tore.