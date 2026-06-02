FC Schüttorf 09 verabschiedet Vereinsikone Daniel Befort Nach 15 Jahren im Trikot der Schwarz-Weißen beendet der langjährige Kapitän seine Karriere von red · Heute, 10:32 Uhr · 0 Leser

Beim FC Schüttorf 09 endet im Sommer eine prägende Ära. Innenverteidiger und Ex-Kapitän Daniel Befort beendet nach 15 Jahren im Verein seine aktive Laufbahn und verlässt die 1. Mannschaft der Landesliga Weser-Ems.

Daniel Befort steht wie nur wenige Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte für Kontinuität und Identifikation. Seit 15 Jahren lief der 32-Jährige – mit kurzen Unterbrechungen während seines Studiums sowie einer Station bei Eintracht Rheine in der Oberliga – für den FC Schüttorf 09 auf. Mehr als 300 Pflichtspiele, zwei Bezirksliga-Meisterschaften sowie vier Siege im Vechte Cup stehen in seiner Bilanz. Seit 2019 führte er die Mannschaft zudem als Kapitän auf das Feld und galt über Jahre hinweg als sportliche und emotionale Führungsfigur.

Im Verein wurde er entsprechend oft als Gesicht des Klubs beschrieben – ein Innenverteidiger, an dem sich gegnerische Stürmer regelmäßig „die Zähne ausbissen“. Abschied unter besonderen Umständen Der Abschied hat mehrere Gründe. Eine Knieoperation im vergangenen Herbst wirkt sich weiterhin auf seine Belastbarkeit aus. Hinzu kommen private Veränderungen: Mit der Geburt seines zweiten Kindes verschieben sich die Prioritäten des 32-Jährigen deutlich in Richtung Familie.