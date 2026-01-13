FC Schüttorf 09 bindet Quartett bis mindestens 2027

– Foto: Sofia Rodrigues

Der FC Schüttorf 09 setzt auf Kontinuität aus den eigenen Reihen: Mit Leo Klümper, Helge Pollmann, Aron Groothus und Luca Waldhof haben gleich vier Spieler aus der eigenen Jugend ihre Verträge verlängert und bleiben dem Verein mindestens bis 2027 erhalten.

Verlässliche Säulen aus dem Nachwuchs Allen voran bleibt Leo Klümper ein fester Bestandteil der Schwarz-Weißen. Der Defensivspieler kam 2019 in die erste Mannschaft und absolvierte seither 130 Landesligaeinsätze. In der laufenden Saison überzeugte er erneut mit hoher Zuverlässigkeit, sei es in Zweikämpfen, bei Standards oder in der Restverteidigung. Für den FC Schüttorf 09 ist Klümper ein absoluter Dauerbrenner.

Auch Helge Pollmann trägt weiterhin das Trikot des FC 09. Seit 2020 gehört er zur ersten Mannschaft und kommt bislang auf 131 Landesligaspiele, in denen er an 61 Toren direkt beteiligt war. Trotz mehrerer Anfragen aus der Oberliga entschied sich Pollmann in den vergangenen Jahren stets für den Weg mit seinem Heimatverein. Spielintelligenz und Offensivdrang bleiben erhalten