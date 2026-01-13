FC Schüttorf 09 bindet Quartett bis mindestens 2027

Der FC Schüttorf 09 setzt auf Kontinuität aus den eigenen Reihen: Mit Leo Klümper, Helge Pollmann, Aron Groothus und Luca Waldhof haben gleich vier Spieler aus der eigenen Jugend ihre Verträge verlängert und bleiben dem Verein mindestens bis 2027 erhalten.
Verlässliche Säulen aus dem Nachwuchs
Allen voran bleibt Leo Klümper ein fester Bestandteil der Schwarz-Weißen. Der Defensivspieler kam 2019 in die erste Mannschaft und absolvierte seither 130 Landesligaeinsätze. In der laufenden Saison überzeugte er erneut mit hoher Zuverlässigkeit, sei es in Zweikämpfen, bei Standards oder in der Restverteidigung. Für den FC Schüttorf 09 ist Klümper ein absoluter Dauerbrenner.
Auch Helge Pollmann trägt weiterhin das Trikot des FC 09. Seit 2020 gehört er zur ersten Mannschaft und kommt bislang auf 131 Landesligaspiele, in denen er an 61 Toren direkt beteiligt war. Trotz mehrerer Anfragen aus der Oberliga entschied sich Pollmann in den vergangenen Jahren stets für den Weg mit seinem Heimatverein.
Spielintelligenz und Offensivdrang bleiben erhalten
Mit Aron Groothus bleibt ein weiterer zentraler Baustein im Mittelfeld an Bord. Der zentrale Mittelfeldspieler kam im Sommer 2020 in die Mannschaft und stand seitdem 111 Mal in der Landesliga auf dem Platz. Groothus zeichnet sich durch starke Übersicht und intelligente Zweikampfführung aus und wird auch künftig im 09-Sportpark auflaufen.
Komplettiert wird das Verlängerungsquartett durch Luca Waldhof. Der 23-Jährige stammt ebenfalls aus der Schüttorfer Jugend und spielte, mit Ausnahme einer Zeit beim FC Eintracht Rheine, stets für den FC 09. Seit 2021 gehört er wieder fest zum Team und absolvierte bislang 81 Landesligapartien. Als Außenverteidiger bringt Waldhof viel Offensivpower mit und wird weiterhin die rechte Seite beackern.
Mit den Vertragsverlängerungen setzt der FC Schüttorf 09 ein klares Zeichen: Der eingeschlagene Weg mit eigenen Talenten wird konsequent fortgeführt.