FC Schönau: Yannik Behringer ist die Standardwaffe aus Wieden

Ob mit rechts oder links: Yannik Behringer ist Experte für Standards. Nach starkem Start mit Fußball-Bezirksligist FC Schönau will er „noch ein bisschen oben mitspielen“.

Der Nachname Behringer ist im Oberen Wiesental, speziell in der Gemeinde Wieden, ein geläufiger Name. „Gefühlt 80 Prozent heißen so“, sagt Yannik Behringer schmunzelnd, „der Rest heißt Gutmann oder Walleser.“ Da ist es nicht verwunderlich, dass auch die berühmteste Wiedenerin den gängigen Namen trägt: Ex-Fußballerin Melanie Behringer, die Weltmeisterin (2007) und Olympiasiegerin (2016) wurde. „Wir haben in derselben Straße gewohnt, sind aber nicht miteinander verwandt“, klärt Yannik Behringer auf.

Ebenso ist nicht verwunderlich, dass beim FC Schönau in der Vergangenheit und auch aktuell einige „Behringers“ aufliefen respektive auflaufen. Während Yannik Behringer im Bezirksliga-Team kickt, spielen zwei seiner Brüder in der FC-Reserve: Nicolai und Manuel. Nicht verwandt er ist wiederum mit Teamkollege Fabian Behringer.