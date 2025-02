FC Schönau verlängert mit seinem Trainerduo

Der FC Schönau hat noch vor dem Start in die Frühjahrsrunde seine Trainerpersonalien für die kommende Saison geklärt. Wie der Bezirksligist mitteilte, haben Chefcoach Manfred Knobel und sein spielender Co-Trainer Niklas Lais verlängert. Knobel (47) war im März 2024 aus der Schönauer Reserve zur ersten Mannschaft aufgerückt, Defensivakteur Lais (27) fungiert seit dieser Saison als Assistent.

In der Bezirksliga rangiert der FC Schönau auf dem 13. Tabellenplatz. Wegen der Sanierung des Jogi-Löw-Stadions konnte das Bezirksliga-Team bisher nur vier Heimspiele bestreiten, das Gros der Runde absolvierte man auswärts (elf Partien). Auch zum Start aus der Winterpause sind die Schönauer zunächst in der Fremde gefordert: am 8. März im Nachholspiel beim Tabellennachbarn VfB Waldshut. Das erste Pflichtspiel auf dem neuen Kunstrasen im Jogi-Löw-Stadion ist auf den 16. März gegen den TuS Lörrach-Stetten terminiert.