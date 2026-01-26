FC Schönau setzt auf Kontinuität: Trainerteam bleibt an Bord

Der FC Schönau hat in der Winterpause die Weichen für die kommende Saison gestellt und damit "ein klares Signal der Kontinuität" gesendet, wie der Verein mitteilte. So wird Cheftrainer Manfred „Manni“ Knobel den Bezirksligisten auch in der Saison 2026/2027 weiter an der Seitenlinie führen. Mit ihm bleibe das komplette Trainerteam unverändert im Amt. "Zum bewährten Staff gehören weiterhin der spielende Co-Trainer Niklas Lais, Betreuer Mike Guschel, Torwarttrainer Aytac Hatkoy sowie Athletiktrainer Jannis Zielinski. Der Verein setzt damit bewusst auf Stabilität und Vertrauen in die bestehende sportliche Führung", heißt es seitens des FCS. Knobel (48) hatte die erste Mannschaft im März 2024 übernommen. Bis dahin war er als Reservetrainer des Vereins tätig gewesen.

In der FCS-Mitteilung betont auch der sportliche Leiter Stefan Nopper die Bedeutung der frühzeitigen Entscheidung: „Die Verlängerung mit Manni Knobel und seinem gesamten Trainerteam war für uns ein logischer Schritt. Wir sehen Woche für Woche, wie gut die Mannschaft arbeitet und sich weiterentwickelt. Dieses Trainerteam steht für Kontinuität, klare Ideen und eine sehr gute Ansprache der Spieler. Deshalb war für uns schnell klar, dass wir diesen Weg gemeinsam fortsetzen wollen.“