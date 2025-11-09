FC Schönau findet die verwundbaren Stellen beim TuS Lörrach-Stetten

Zuletzt feierte Wehr vier Siege in Folge. Der fünfte Streich sollte in Schlüchttal folgen. Am Ende durften sich die Gäste zumindest über einen Zähler freuen, der dank einer Leistungssteigerung nach der Pause auch nicht unverdient war. Vor dem Seitenwechsel waren es die Hausherren, die mit kompromisslosem Spiel die Wehrer Abwehr immer wieder unter Druck setzen konnten und mehrfach Chancen liegen ließen. So reichte es nur zum 1:0 durch den 16. Saisontreffer von Nico Reichardt. Schließlich war es Alexander Rebis, der die Angriffsbemühungen der Wehrer Mannschaft mit dem Ausgleich belohnte (63.). Fast hätte es den Gästen noch zum Sieg gereicht, aber Schlüchttals Torwart Simon Hepp verhinderte mit einer Glanzparade in der Nachspielzeit gegen Rebis das 1:2. „Ein höherer Rückstand zur Pause wäre durchaus möglich gewesen. Ich bin zufrieden mit dem Punkt“, lautete das Resümee des Wehrer Coaches Urs Keser.

Tore: 1:0 Reichardt (31.), 1:1 Rebis (63.).

