„War eine Zitterpartie“: Der FCS um Marcel Meder (rechts) hat die Laufenburger Reserve (mit Onur Dokuzkardes) auf sechs Punkte distanziert. – Foto: Gerd Gründl

FC Schönau distanziert mit 4:1-Heimsieg den SV 08 Laufenburg II Remis-Spiele in Buch und Wittlingen +++ Torspektakel zwischen Binzen und Waldshut

Der FC Schönau hat das wichtige Duell gegen den SV 08 Laufenburg II gewonnen. Es war aber bis in die Schlussphase ein enges Spiel. Zwei Schönauer traten überraschend als Torjäger in Erscheinung. Außerdem: Herten und Mettingen/Krenkingen feierten knappe Auswärtssiege, während die Zuschauer bei der Partie zwischen TuS Binzen und dem VfB Waldshut ein wahres Offensiv-Feuerwerk erlebten.

Mit drei Siegen im Rücken war der Aufsteiger nach Buch gereicht. Am Ende riss zwar die Siegesserie, aber mit dem einen Zähler konnte der Aufsteiger durchaus leben. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, und lagen nach 26 Minuten auch nicht unverdient in Führung. Nachdem Schliengen durch Hannes Selz noch vor der Pause der Anschluß gelang, wurden die Sportfreunde nach der Pause immer frecher. Der 2:2-Ausgleich, abermals durch Selz, war nicht unverdient. "Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Buch dominierte zunächst, aber wir haben nach der Pause uns das Remis verdient," so Schliengens Trainer Alexander Schöpflin. Tore: 1:0 Pecoraro (22.), 2:0 Armanowski (26./FE), 2:1, 2:2 beide Selz (32., 54.).







Was für ein Spektakel. Vergangene Woche noch mit 4:5 gegen den SV Buch unterlegen, gewann der VfB nun mit demselben Ergebnis in Binzen. Überragender Akteur auf Gästeseite war Nexhdet Gusturanaj, der einen Fünferpack schnürte. 5:1 führten die Gäste nach 56 Minuten, ehe der Neuling eine imposante Aufholjagd startete. Bis zur 71. Minute verkürzte man auf 4:5. Waldshut schien stehend k.o. Der Ausgleich lag in der Luft. Auf der letzten Rille rettete sich der VfB über die Ziellinie. "Wenn es positive Niederlagen gibt, dann war das heute eine davon. Ich muss meiner Truppe ein Riesenkompliment machen, wie sie den 1:5-Rückstand weggesteckt hat. Mit etwas Glück geling uns noch der Ausgleich," meinte Binzens Trainer Karl-Frieder Sütterlin, nach dem spektakulären Spiel. Tore: 0:1, 0:2 beide Gusturanaj (15., 28.), 1:2 Mayer (38.), 1:3, 1:4, 1:5 alle Gusturanaj (42., 47., 56.), 2:5, 3:5 beide Mayer (58., 63.), 4:5 Thiel (71.)







Die Enttäuschung war groß bei den Wittlingern. Wie schon in der Vorwoche in Herten reichte es nun gegen den Tabellenvorletzten SV Jestetten wieder nicht zu einem Sieg. Dabei zeigten die Kandertäler eine große Moral. Nach knapp einer Stunde führte der Gast mit 2:0. Mit der Einwechslung von Arjent Gashi folgte die Wende. In der Nachspielzeit glückte Gashi das 3:2. Der Sieg war greifbar. Pascale Moog, Eigentorschütze zum 2:2, machte seinen Lapsus mit dem 3:3 (90.+5) wieder wett. "Manchmal ist es wie verhext. Super die tolle Moral der Mannschaft, aber bitte dass wir noch das 3:3 kassiert haben," sagte Angelo Cascio, Coach des FC Wittlingen. Tore: 0:1 Fornino (39.), 0:2 Ponzo (58.), 1:2 Gashi (62.), 2:2 Moog (85./ET), 3:2 Gashi (90.+1), 3:3 Moog (90.+5).







Herten bestätigte seinen Aufwind, und gewann nicht unverdient das Kellerduell beim Landesligaabsteiger. Eigentlich schien zur Pause alles auf ein torloses Remis hinauszulaufen. Dann traf Justin Petretta doch noch für die Gäste (45.), die auch stärker aus der Halbzeitpause kamen, und durch Luca Esposito nachlegten (50.). Erst jetzt besannen sich die Hausherren auf ihre Tugenden. Mit dem Rücken zur Wand gelang Tim Siegin der Anschluß (65.). Herten schwamm gewaltig, aber Bad Bellingen nutzte seine Chancen nicht. "Es war ein kollektives Versagen. Uns sind die einfachsten Sachen nicht gelungen. Erst nach dem 0:2-Rückstand sind wir aufgewacht," sagte Kai Schillinger, Sportchef des VfR Bad Bellingen, nach dem 1:3. "Nach dem 1:2-Anschluss sind wir unsicher geworden. Da haben wir viel Glück gehabt. Wir müssen Konstanz in unser Spiel bringen", bewertete Hertens Trainer Arben Gashi das Spiel. Tore: 0:1 Petretta (45.), 0:2 Esposito (50.), 1:2 Siegin (65.), 1:3 Vogt (85.).







Laurens Diemer schmunzelte. "Ich bin ja nicht der geborene Goalgetter", sagte der Fußballer des FC Schönau. "Aber ich habe noch die Erinnerung, dass ich mein letztes Bezirksligator auch gegen den SV 08 Laufenburg erzielt hatte. Das muss in deren Aufstiegsjahr 2019 in die Landesliga gewesen sein." Korrekt: Am 8. September 2018 erzielte Diemer die 1:0-Führung. Zum Sieg reichte es den Schönauern seinerzeit aber nicht, die Nullachter gewannen mit 3:1. Über vier Jahre später konnten die Wiesentäler nun gegen die Laufenburger Reserve den Spieß umdrehen, siegten mit 4:1. Und Diemer war nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer zum 3:1 in der 89. Minute einer der Matchwinner. Mehr bei BZ-Plus.

Tore: 1:0 F. Behringer (28.), 1:1 L. Jehle (45.), 2:1 I. Demirci (64.), 3:1 Diemer (89.), 4:1 Gritsch (90.+2). Schiedsrichter: Holub (Weil). Zuschauer: 90.







Es ist tatsächlich passiert. Im 14. Saisonspiel kassierte der weiterhin souveräne Spitzenreiter Tiengen seine ersten Punktverluste. Dass es gleich mit einer Niederlage endete, war umso überraschender. Die Gäste hatten dabei sicherlich auch das eine oder andere Male das Glück auf ihrer Seite, aber mit der lautstarken Fanunterstützung drehten die Gäste nach der Pause den 1:2-Rückstand noch um. Julian Bächle darf sich feiern lassen. Ihm gelang in der 76. Minute der Siegtreffer für die SG-Mannschaft. "Das hat heute einen Riesenspass gemacht. Unser Wille kann Berge versetzten. Jetzt lassen wir es erst einmal krachen," so Urs Isele, Trainer der SG Mettingen-Krenkingen. Tore: 0:1 Thoma (2./HE), 1:1 Flaig (8./FE), 2:1 Esser (19.), 2:2 F. Erne (59./FE), 2:3 J. Bächle (76.). Gelb-Rot: Flaig (90./Tiengen), Huber (90./Mettingen-Krenkingen).