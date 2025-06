FC Schöffengrund verpflichtet neuen Mittelfeldmotor

Schöffengrund. Der FC Schöffengrund bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison: Von Verbandsliga-Absteiger FC Burgsolms wechselt Mittelfeldspieler Davide Benatti zum Fußball-A-Ligist und folgt damit seinem ehemaligen Teamkollegen Rick Schmidt. Benatti bringt es in seiner bisherigen Laufbahn auf 126 Einsätze in Verbands-, Gruppen- und Kreisoberliga.