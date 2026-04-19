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Ligabericht
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FC Schöffengrund spielt sich in einen Rausch
Teaser KLA WETZLAR: +++ Weil der Fußball-A-Ligist mit der SG Niederbiel kurzen Prozess macht, werden die Karten in der Abstiegszone neu gemischt. Zwei Mannschaften landen einen Befreiungsschlag +++
Wetzlar. Er trifft und trifft und trifft: Dennis Schmidbauer vom FC Schöffengrund hat in der Fußball-A-Liga Wetzlar einen Viererpack geschnürt. Mit 7:0 fertigte der FCS die SG Niederbiel ab, die dadurch auf den Abstiegs-Relegationsrang rutscht. Der FC Cleeberg II und die SpVgg. Lemp können vorübergehend durchpusten.