 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

FC Schöffengrund spielt sich in einen Rausch

Teaser KLA WETZLAR: +++ Weil der Fußball-A-Ligist mit der SG Niederbiel kurzen Prozess macht, werden die Karten in der Abstiegszone neu gemischt. Zwei Mannschaften landen einen Befreiungsschlag +++

von Redaktion · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
Erzielt beim 7:0-Kantersieg in Niederbiel das zwischenzeitliche 2:0: Patrick Schmidt (l.) von Fußball-A-Ligist FC Schöffengrund. (Archivbild) © Isabel Althof
Erzielt beim 7:0-Kantersieg in Niederbiel das zwischenzeitliche 2:0: Patrick Schmidt (l.) von Fußball-A-Ligist FC Schöffengrund. (Archivbild) © Isabel Althof

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Wetzlar. Er trifft und trifft und trifft: Dennis Schmidbauer vom FC Schöffengrund hat in der Fußball-A-Liga Wetzlar einen Viererpack geschnürt. Mit 7:0 fertigte der FCS die SG Niederbiel ab, die dadurch auf den Abstiegs-Relegationsrang rutscht. Der FC Cleeberg II und die SpVgg. Lemp können vorübergehend durchpusten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.