FC Schöffengrund holt Schalker Fußballschule nach Niederwetz

Teaser JUGEND: +++ Nach dem 1. FC Köln gibt sich nun auch der FC Schalke 04 die Ehre, beim FCS vorbeizuschauen. Was es mit dem namhaften Besuch in den Sommerferien auf sich hat +++

Ein besonderes Sommerferiencamp erleben fast 100 Nachwuchskicker beim FC Schöffengrund schon 2023, als die Fußballschule von St. Pauli zu Gast war. Ende Juni 2026 kommt nun die Fußballschule des FC Schalke 04 nach Niederwetz. (Archivfoto) © FC Schöffengrund
Schöffengrund . Ein Highlight für alle fußballbegeisterten Kinder und Jugendlichen wartet zu Beginn der Sommerferien: Der FC Schöffengrund begrüßt die Fußballschule des FC Schalke 04 auf der Sportanlage in Niederwetz – vom 26. bis 28. Juni 2026.

