Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FC Schöffengrund holt Schalker Fußballschule nach Niederwetz
Teaser JUGEND: +++ Nach dem 1. FC Köln gibt sich nun auch der FC Schalke 04 die Ehre, beim FCS vorbeizuschauen. Was es mit dem namhaften Besuch in den Sommerferien auf sich hat +++
Schöffengrund . Ein Highlight für alle fußballbegeisterten Kinder und Jugendlichen wartet zu Beginn der Sommerferien: Der FC Schöffengrund begrüßt die Fußballschule des FC Schalke 04 auf der Sportanlage in Niederwetz – vom 26. bis 28. Juni 2026.