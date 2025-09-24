FC Schmutter: Murseli-Brüder übernehmen Erste nach Jenik-Trennung

Der Fc Schmutter 1 trennt sich von den Jenik-Brüdern Die Murseli-Brüder übernehmen das Kommando beim FC Schmutter 1!

Bei der Fc Schmutter 1, gibt es einen Wechsel auf der Trainerbank . Die Zusammenarbeit mit den Jenik-Brüdern wurde beendet. Künftig übernimmt Gani Murseli die Verantwortung bei FC Schmutter 1, unterstützt von seinem Bruder Selami Murseli als Co-Trainer.

Die Murseli-Brüder betreuen bereits seit Saisonbeginn erfolgreich die 2. Mannschaft des Vereins. Dort sind klare Fortschritte erkennbar, was die Vereinsführung dazu bewogen hat, dem Duo nun auch die Erste Mannschaft anzuvertrauen. Nach einem eher mäßigen Saisonstart des Fc 1 sollen die Brüder mit frischen Impulsen die Wende einleiten und das Team zurück in die Spur bringen.

Gani Murseli bleibt dabei Vorübergehende hauptverantwortlich für FC Schmutter 2 und übernimmt nun in einer Doppelrolle zusätzlich das Traineramt der Ersten.

Die Vereinsverantwortlichen führten nach der Entscheidung schnell Gespräche mit den Murseli-Brüdern. Deren Konzept und Herangehensweise überzeugten sofort, sodass nun gemeinsam mit beiden Teams eine neue Phase eingeläutet wird.

Der Verein bedankt sich bei den Jenik-Brüdern herzlich für ihren Einsatz in der vergangenen Zeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.