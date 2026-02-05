FC Schmittweiler/Callbach: Stabile Saison trotz großem Umbruch Trainer Murat Yasar geht in sein abschließendes Halbjahr beim Landesligisten +++ Ein Winterneuzugang für die Defensive +++ Begrentzte Infrastruktur bedarf Spontanität in der Wintervorbereitung von Max Schäfer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Aurel Rech (jubelnd in der Mitte) hat mit seinem Torriecher großen Anteil am positiven Saisonverlauf des FC Schmittweiler/Callbach. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Schmittweiler. Der FC Schmittweiler/Callbach geht mit einer klaren Haltung und viel Realismus in die zweite Saisonhälfte der Landesliga West. Nach einem intensiven personellen Umbruch im Sommer steht der Dorfverein vom Engelwald zur Winterpause auf Rang zehn der Tabelle. 23 Punkte aus 16 Spielen bedeuten eine solide Ausgangslage – mit Perspektive nach oben: Sollten die beiden Nachholspiele gewonnen werden, wäre sogar Platz sechs möglich. Für Trainer Murat Yasar ist das jedoch eher eine Randnotiz. Der Blick bleibt klar auf das Hauptziel gerichtet: Klassenverbleib.

Am Optimum der begrentzten Mittel „Wir hatten im Sommer einen extremen Umbruch. Sieben Stammspieler haben uns verlassen, das ist für einen Verein wie unseren natürlich enorm“, bilanziert Yasar im Gespräch. Die Abgänge wurden vor allem durch junge Spieler kompensiert, viele davon aus dem eigenen Nachwuchs. Dass Schmittweiler/Callbach die jüngste Mannschaft der Liga stellt, hebt der Coach lobend hervor: „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Klar, zwei oder drei Punkte mehr wären möglich gewesen, aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau - aus unseren Möglichkeiten und unserem extrem jungen Kader holen wir nahezu das Optimum heraus.“ Zwar könnten der Rückzug des TuS Rüssingen und der wahrscheinliche Gang von den SF Bundenthal in die C-Klasse die Situation im Tabellenkeller entschärfen - es gibt maximal vier Absteiger am Saisonende -, doch darauf will sich der FC keinesfalls ausruhen. „Unser Ziel bleibt absolut der Klassenerhalt. Wir müssen Punkte sammeln und über dem Strich bleiben – egal, was andere Vereine machen“, stellt Yasar unmissverständlich klar. Einen Spannungsabfall schließe er daher kategorisch aus.

Zur Tabelle der Landesliga West Personell herrscht im Winter weitgehend Kontinuität im Yasar-Kader. Abgänge gibt es keine, dafür konnte mit Erkan Akcan von der SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II ein Defensivspieler verpflichtet werden, der variabel einsetzbar ist und zusätzliche Stabilität bringen soll. „Er passt gut in unser Profil“, sagt Yasar, der weiterhin konsequent auf Entwicklung statt auf kurzfristige Lösungen setzt.