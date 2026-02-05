FC Schmittweiler/Callbach: Stabile Saison trotz großem Umbruch

Schmittweiler. Der FC Schmittweiler/Callbach geht mit einer klaren Haltung und viel Realismus in die zweite Saisonhälfte der Landesliga West. Nach einem intensiven personellen Umbruch im Sommer steht der Dorfverein vom Engelwald zur Winterpause auf Rang zehn der Tabelle. 23 Punkte aus 16 Spielen bedeuten eine solide Ausgangslage – mit Perspektive nach oben: Sollten die beiden Nachholspiele gewonnen werden, wäre sogar Platz sechs möglich. Für Trainer Murat Yasar ist das jedoch eher eine Randnotiz. Der Blick bleibt klar auf das Hauptziel gerichtet: Klassenverbleib.
„Wir hatten im Sommer einen extremen Umbruch. Sieben Stammspieler haben uns verlassen, das ist für einen Verein wie unseren natürlich enorm“, bilanziert Yasar im Gespräch. Die Abgänge wurden vor allem durch junge Spieler kompensiert, viele davon aus dem eigenen Nachwuchs. Dass Schmittweiler/Callbach die jüngste Mannschaft der Liga stellt, hebt der Coach lobend hervor: „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Klar, zwei oder drei Punkte mehr wären möglich gewesen, aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau - aus unseren Möglichkeiten und unserem extrem jungen Kader holen wir nahezu das Optimum heraus.“
Zwar könnten der Rückzug des TuS Rüssingen und der wahrscheinliche Gang von den SF Bundenthal in die C-Klasse die Situation im Tabellenkeller entschärfen - es gibt maximal vier Absteiger am Saisonende -, doch darauf will sich der FC keinesfalls ausruhen. „Unser Ziel bleibt absolut der Klassenerhalt. Wir müssen Punkte sammeln und über dem Strich bleiben – egal, was andere Vereine machen“, stellt Yasar unmissverständlich klar. Einen Spannungsabfall schließe er daher kategorisch aus.
Zur Tabelle der Landesliga West
Personell herrscht im Winter weitgehend Kontinuität im Yasar-Kader. Abgänge gibt es keine, dafür konnte mit Erkan Akcan von der SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II ein Defensivspieler verpflichtet werden, der variabel einsetzbar ist und zusätzliche Stabilität bringen soll. „Er passt gut in unser Profil“, sagt Yasar, der weiterhin konsequent auf Entwicklung statt auf kurzfristige Lösungen setzt.
Die Vorbereitung auf die Restrückrunde verläuft unter erschwerten Bedingungen. Der FC Schmittweiler/Callbach ist auf einem Rasenplatz zu Hause – im Winter ein echtes Handicap. „Das ist natürlich beschissen“, sagt Yasar offen. Trainingseinheiten auf dem kleinen Hartplatz nebenan, in der Halle oder spontane Auswärtstestspiele auf Kunstrasen gehören daher zum Alltag. Kreativität ist gefragt: „Einmal waren wir sogar im Schwimmbad und haben eine Aqua-Gym-Einheit gemacht – das war cool.“ Sportlich stimmten die Ergebnisse dennoch bisher in den Tests. Siege gegen die Bezirksligisten Winzenheim (7:2) und Fürfeld (5:1) unterstreichen die ordentliche Frühform des Landesligsten.
Auf einen Start bei der Futsal-Südwest-Meisterschaft am kommenden Wochenende verzichtet der Verein allerdings. Stattdessen reist die Mannschaft ins Trainingslager. „Das wussten Verband und Verantwortliche schon frühzeitig. Das Trainingslager war bereits im Oktober geplant“, erklärt Yasar die Entscheidung.
Auch über die sportliche Zukunft auf der Trainerbank herrscht mittlerweile Klarheit. Wie bereits im Dezember bekannt wurde, wird Baris Yakut, aktuell Spielertrainer des VfL Rüdesheim, ab Sommer das Traineramt beim FC Schmittweiler/Callbach übernehmen und dabei auch selbst die Fußballschuhe schnüren.
Für Yasar selbst endet das Kapitel Schmittweiler/Callbach nach der laufenden Saison. Ab Sommer schließt er sich seinem Heimatverein FC Bad Sobernheim an und wird dort beim A-Klassisten eine neue Aufgabe übernehmen. Die bisherigen Spielertrainer Mareck Dörr und Dominic Kranz bleiben jenem Verein aber als Spieler erhalten. Bis dahin gilt jedoch der volle Fokus dem Hier und Jetzt. „Bis Sommer zählt nur, dass wir mit dem FC Schmittweiler/Callbach den Klassenerhalt 2025/26 erreichen“, betont Yasar.