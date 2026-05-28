FC Schmittweiler/Callbach mit dünnem Kader gegen Phönix Schifferstadt

Der FC Schmittweiler/Callbach steht vor dem Entscheidungsspiel der Landesliga Ost-West. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Nachdem der FC Schmittweiler/Callbach im letzten Ligaspiel mit einem 1:4 gegen SF Bundenthal verloren hat, muss die Mannschaft zum Entscheidungsspiel der Landesliga Ost-West antreten. Der Gewinner kann sich den Klassenerhalt sichern, während dem Verlierer der Abstieg droht. Der Trainer des FC, Murat Yasar, berichtet über die Vorbereitung auf das Spiel und die Personalsituation in der Mannschaft.

Im Entscheidungsspiel der Landesliga Ost-West stehen sich in Mehlingen am kommenden Samstag die DJK SV Phönix Schifferstadt der FC Schmittweiler/Callbach gegenüber. Dabei soll der siebte Absteiger aus den Landesligen ermittelt werden. Der Gewinner sichert sich den Klassenerhalt, während der Verlierer, abhängig von den anderen Spielergebnissen, wahrscheinlich die Liga verlassen muss. Zum Klassenerhalt würde es nur kommen, wenn sich die Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga reduziert.

Der Trainer des FC, Murat Yasar, nimmt die Situation gelassen: "Natürlich ist in dem Spiel eine gewisse Brisanz drin, aber es bringt ja auch nichts, jetzt irgendwas Verrücktes zu machen" sagt er. Die Mannschaft konnte sich im letzten Spiel leider nicht die rettenden Punkte sichern und daher sei das nun die Konsequenz. Am Freitag treffe sich die Mannschaft zum Abschlusstraining, um dann am Samstag in Mehlingen anzutreten. "Außerdem haben wir haben uns ein paar Videos von Phönix Schifferstadt zuspielen lassen, um uns einen Eindruck über unseren Gegner zu verschaffen", erzählt Murat Yasar.