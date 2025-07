FC Schmittweiler/Callbach in Zeiten des Umbruchs mit klarem Ziel

Schmittweiler. Der FC Schmittweiler/Callbach geht nach der Meisterschaft 2024 in seine zweite Saison am Stück in der Landesliga – und das mit der jüngsten Mannschaften der Wettkampfklasse. Trainer Murat Yasar blickt auf die neue Spielzeit und spricht von einem „großen Umbruch“, aber auch von Stolz auf das, was der Verein mit bescheidenen Mitteln bisher erreicht hat.