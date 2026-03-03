FC Schlicht angelt sich drei neue Spieler Joel Lichtenfeld und Philipp Grunewald kommen vom SV Schmidmühlen, Benedikt Liebenow aus der heimischen JFG von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Streifen sich künftig das grünweiße Trikot des 1. FC Schlicht über: Joel Lichtenfeld (links) und Philipp Grunewald. – Foto: Hüttner

Nord-Bezirksligist 1. FC Schlicht kann drei Neuzugänge für die Saison 2026/27 präsentieren. Joel Lichtenfeld und Philipp Grunewald wechseln vom SV Schmidmühlen an den Rennweg. Aus der heimischen JFG wird Nachwuchsmann Benedikt Liebenow in den Seniorenbereich der Schlichter wechseln. Während Lichtenfeld und Liebenow zur neuen Saison offiziell zum Team stoßen, wird Grunewald bereits ab April ins Training und in den Spielbetrieb einsteigen. Über die Transfers informiert der FCS am Dienstagvormittag.

Mit Joel Lichtenfeld gewinnt der 1. FC Schlicht einen vielseitigen und erfahrenen Defensivspezialisten. Der 28-jährige Abwehrspieler bringt nicht nur robuste Zweikampfstärke und eine außergewöhnliche Größe von 1,95 Metern mit, sondern auch viel Erfahrung aus regionalen Ligen. Derzeit ist Lichtenfeld noch als spielender Co-Trainer beim Süd-Kreisligisten SV Schmidmühlen aktiv, wo er seine fußballerischen Tugenden und seine Führungskompetenz bereits erfolgreich eingebracht hat. „Wir sind stolz, mit Joel nicht nur einen starken Verteidiger, sondern auch einen Charakterspieler zu verpflichten. Seine sportliche Qualität und sein Engagement werden uns in der kommenden Saison enorm weiterhelfen“, so die sportliche Leitung des 1. FC Schlicht.



Ebenfalls vom SV Schmidmühlen zum FCS wechselt Philipp Grunewald (21). Der agile Mittelfeldspieler wird voraussichtlich bereits im April in den Kader integriert und soll die Mannschaft noch in der laufenden Saison unterstützen. Grunewald verfügt über Erfahrung aus den Jugend- und Herrenbereichs-Teams, spielte unter anderem im Nachwuchsbereich des FC Amberg. „Mit Philipp bekommen wir einen Spieler, der bereits in jungen Jahren Verantwortung übernommen hat und spielerisch Akzente setzen kann. Durch seinen voraussichtlichen Einstieg im April kann Philipp der Mannschaft noch in der laufenden Saison helfen“, erklärt die sportliche Leitung.





Der dritte Neue im Bunde ist mit Benedikt Liebenow ein Talent aus den eigenen Reihen. Der 18-jährige Stürmer, der aktuell noch für die JFG Obere Vils in der U19-Kreisliga auf Torejagd geht, soll ab Sommer seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Des Weiteren hat sich auch beim jetzigen Kader etwas getan mit Blick auf die kommende Saison. So kann man sich im Schlichter Lager freuen, dass mit Philipp Götz, Kilian Dotzler, Maximilian Fellner und Korbinian Ries ein Spielerquartett seinen Verbleib zugesagt hat.