FC Schalke 04: Waldoch übernimmt U23 für die letzten beiden Partien

Da U23-Chefcoach Jakob Fimpel interimsweise die Profi-Mannschaft in der 2. Bundesliga für die verbliebene Spielzeit betreut, wird U23-Co-Trainer Tomasz Waldoch für die letzten zwei Saisonspiele als Interimstrainer das königsblaue Regionalliga-Team betreuen.

Waldoch ist bereits seit 2018 Teil des U23-Trainer-Teams. Für den FC Schalke 04 absolvierte der Ehrenspielführer insgesamt 176 Bundesliga-Spiele. Unterstützt wird der 53-Jährige vom bisherigen Trainer-Team um Willi Landgraf, Christian Wetklo und Martin Max.

Die U23 trifft mit Waldoch in der Regionalliga West am kommenden Samstag (10. Mai, 14 Uhr) zuhause auf die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Am letzten Spieltag gastieren die Schalker bei der Fortuna aus Köln (17. Mai, 14 Uhr).