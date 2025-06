FC Schalke 04 verlängert Vertrag mit U23-Trainer Jakob Fimpel bis 2027

Der FC Schalke 04 setzt auch in den kommenden Jahren auf die Zusammenarbeit mit Jakob Fimpel. Der 36-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag als Chef-Trainer der U23 des Clubs um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2027. Fimpel hatte das Amt im März 2022 übernommen und die Schalker Zweitvertretung in dieser Zeit durch schwierige Phasen geführt, darunter den Klassenerhalt in der Regionalliga West.

Der gebürtige Filderstädter ist seit 2013 beim FC Schalke 04 tätig. Zunächst als Co-Trainer in der U15, übernahm er in den folgenden Jahren diverse Trainerpositionen innerhalb des Nachwuchsbereichs, bevor er 2022 das Traineramt der U23 übernahm. Dort gelang ihm in seiner ersten Saison der Klassenerhalt, gefolgt von einem beachtlichen fünften Platz in der darauffolgenden Spielzeit.

In der abgelaufenen Saison hatte die U23 aufgrund von Verletzungen und personellen Engpässen mehr zu kämpfen, sicherte sich jedoch auch dank der Führung Fimpels den Klassenerhalt. Zwischenzeitlich stand Fimpel auch als Interimscoach der Lizenzmannschaft an der Seitenlinie, wo er insgesamt vier Zweitligaspiele betreute.

Neben seinen sportlichen Erfolgen als Trainer hat Fimpel in den letzten Jahren zahlreiche Talente ausgebildet, die den Sprung in den Profifußball schafften. In dieser Saison etwa konnten Max Grüger und Taylan Bulut ihren Durchbruch in der Zweitliga-Mannschaft des FC Schalke 04 feiern. Zudem debütierte Tidiane Touré, der kürzlich einen langfristigen Lizenzspielervertrag unterschrieb.

Fimpels konsequente Arbeit und seine Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln, sind entscheidend für die weitere erfolgreiche Ausrichtung der Schalker Nachwuchsabteilung. Die kommenden Jahre dürften für die U23 und ihre Talente ebenso richtungsweisend werden.