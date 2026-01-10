Das Große und projektONE Traditionshallenturnier hat am heutigen Samstag die Niederlausitzhalle in Senftenberg in einen Treffpunkt der Fußballgeschichte verwandelt.T raditionsmannschaften namhafter Vereine traten in einem ungewöhnlichen, temporeichen Modus gegeneinander an. Zwei Gruppen, extrem kurze Spielzeiten in der Vorrunde und ein Finalblock mit längeren Partien sorgten für eine besondere Dramaturgie. Am Ende setzte sich der FC Schalke 04 im Finale souverän durch.

ProjektOne-Gruppe: Schalke früh dominant In der ProjektOne-Gruppe zeigte der FC Schalke 04 von Beginn an seine Klasse. Drei Siege aus drei Spielen, zwölf erzielte Tore und neun Punkte bedeuteten den klaren Gruppensieg. Die CZ-Auswahl folgte mit vier Punkten auf Rang zwei. Die Traditionsmannschaft des 1. FC Union Berlin und die SG Dynamo Dresden konnten nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen.

Gruppe Große: Enge Entscheidungen an der Spitze In der Gruppe Große entwickelte sich ein dichtes Rennen. Die Ur-Krostitzer Ost-Auswahl setzte sich mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 6:4 an die Spitze. Dahinter folgte die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg mit sechs Punkten. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg belegte mit drei Punkten Rang drei, während der FC Energie Cottbus mit einem Punkt ausschied. Mehrere Spiele dieser Gruppe wurden durch einzelne Aktionen entschieden, was den Charakter der extrem kurzen Spielzeit unterstrich.

Vorrunde geprägt von Tempo und Präzision

Die Vorrundenspiele lebten von ihrer Unmittelbarkeit. Tore fielen oft aus dem ersten Angriff heraus, taktische Feinjustierungen waren praktisch unmöglich. Besonders Schalke 04 nutzte diesen Modus konsequent, während sich in der Gruppe Große mehrere Teams gegenseitig Punkte abnahmen. Die Halle erlebte eine Abfolge von kurzen, intensiven Momenten, die den Reiz des Turniers ausmachten.

Halbfinals mit klaren Signalen

In den Halbfinals wurde über zehn Minuten gespielt. Die CZ-Auswahl setzte sich mit 2:0 gegen die Ur-Krostitzer Ost-Auswahl durch. Im zweiten Halbfinale ließ der FC Schalke 04 der Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg keine Chance und gewann mit 4:1. Spätestens hier zeichnete sich ab, dass Schalke an diesem Tag das Maß der Dinge war.

Platzierungsspiele mit Entscheidungen vom Punkt

Im Spiel um Platz sieben gewann der FC Energie Cottbus gegen die SG Dynamo Dresden nach Neunmeterschießen. Auch das Spiel um Platz fünf wurde vom Punkt entschieden, dort setzte sich die Traditionsmannschaft des 1. FC Union Berlin gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg durch. Diese Begegnungen zeigten, dass selbst nach der Gruppenphase jede Platzierung hart umkämpft war.

Spiel um Platz drei mit offenem Schlagabtausch

Das Spiel um Platz drei entwickelte sich zu einer torreichen Angelegenheit. Die Ur-Krostitzer Ost-Auswahl gewann mit 5:2 gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg und sicherte sich damit einen Platz auf dem Podest. Nach der knappen Vorrunde bestätigte Krostitz damit seine Stabilität über die längere Spielzeit.

Finale als klare Angelegenheit

Im Finale traf der FC Schalke 04 auf die CZ-Auswahl. Über zehn Minuten kontrollierte Schalke das Geschehen und gewann mit 4:1. Der Gruppensieger aus ProjektOne bestätigte damit seine dominante Turnierleistung und krönte sich verdient zum Sieger des Großen und projektONE Traditionshallenturniers 2026.

Ein Turnier mit viel Geschichte und Emotion

Das Traditionsturnier in Senftenberg verband große Vereinsnamen mit einem ungewöhnlichen Spielmodus. Die Mischung aus Nostalgie, sportlichem Ehrgeiz und kurzer, intensiver Spielform machte den Reiz des Tages aus. Mit dem FC Schalke 04 stand am Ende ein Sieger fest, der den Turnierverlauf über weite Strecken bestimmte und den traditionsreichen Hallentag in der Niederlausitzhalle prägte.