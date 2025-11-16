FC Schalke 04 II: Verzicht auf Drittliga-Aufstieg möglich

Nur drei Punkte trennten letztlich die Königsblauen in der vergangenen Saison vom Relegationsplatz zur 3. Liga. Heute sieht die Situation völlig anders aus. Die 1. Mannschaft der Knappen steckt mitten im Aufstiegskampf zur Bundesliga. Auch die U23 gehört zu den Spitzenteams in der vierthöchsten Spielklasse. Der sportliche Aufstieg in die 3. Liga erscheint in der ausgeglichenen Regionalliga West-Spitze durchaus möglich. Doch ob der FC Schalke 04 diesen tatsächlich wahrnehmen würde, wenn die U23 am Ende Platz 1 erreicht, steht in den Sternen. Sportvorstand Frank Baumann hat sich auf Anfrage der Fans zu diesem Thema auf der gestrigen Mitgliederversammlung geäußert.

"Die Jungs machen das sehr gut. Aber es geht erstmal um die individuelle Ausbildung. Wir müssen uns Anfang des Jahres dann über die Frage Gedanken machen. Ich glaube, man kann auch in der Regionalliga sehr gut ausbilden. Beim Aufstieg in die 3. Liga gibt es natürlich ein paar andere Dinge zu berücksichtigen. Das Thema Infrastruktur würde uns mit Sicherheit vor einige Probleme stellen. Unter anderem müssten wir ordentlich in das Parkstadion investieren, da beispielsweise die Flutlichtanlage nicht ausreichend ist. Deswegen warten wir erstmal die Situation sportlich weiter ab, wie sich die Mannschaft sportlich weiter entwickelt. Und dann entscheiden wir, wie wir mit den Lizenzunterlagen umgehen, ob wir eine Lizenz für die 3. Liga tatsächlich einreichen oder weiter diesen Weg gehen und über die Regionalliga die Spieler weiterbilden", so Baumann.