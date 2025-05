FC Schalke 04 II: Neuer Innenverteidiger kommt aus Berlin

Nach Jakob Sachse (zuletzt 1. FC Düren) hat der FC Schalke 04 II seinen zweiten Transfer bekanntgegeben. Vom Berliner Oberligisten SV Lichtenberg 47 wechselt Innenverteidiger Magnus Rösner (19) in die Knappenschmiede.

"Magnus ist ein physisch robuster, schneller Spieler mit hoher Intensität und starkem Zweikampfverhalten. Seine Geschwindigkeit macht ihn im Defensivbereich zu einer wichtigen Personalie für uns", sagt Raffael Tonello, Sportlicher Leiter Knappenschmiede und Top-Talente-Scout. "Er bringt fußballerisch gute Ansätze mit und wird bei uns in der kommenden Zeit die nächsten Entwicklungsschritte gehen."

Rösner sagte in der Lichternberger Ankündigung über seinen bevorstehenden Wechsel ins Ruhrgebiet: "Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. So weit weg von der Heimat war ich ja noch nie. Und ich weiß, was ich Lichtenberg zu verdanken habe und wie geil es immer war, hier vor unseren Fans zu spielen. Das werde ich nie vergessen. Lichtenberg hat mir eine echte Chance gegeben, im Männerfußball Fuß zu fassen. Jetzt möchte ich meine Chance nutzen, um mich weiter zu entwickeln und dem Profifußball noch ein Stück näher zu rücken."