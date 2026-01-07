FC Schalke 04 holt jungen Torjäger des MSV Duisburg

Ihn hätte der MSV Duisburg sicherlich gerne behalten, doch Philipp Kanzok hat sich für einen Wechsel zu seinem Lieblingsverein entschieden: Nach elf Toren in 13 Partien in der DFB-Nachwuchsliga hat sich der junge Torjäger Richtung FC Schalke 04 verabschiedet.

„Ich freue mich wirklich sehr auf Philipp. Genau wie seine ganze Familie ist Philipp Schalker durch und durch. Er ist ein sehr wuchtiger und torgefährlicher Angreifer mit einem richtig guten Charakter“, sagt Chef-Trainer Norbert Elgert in den Schalker Vereinsmedien.

Kanzok startete seine fußballerische Laufbahn in Moers, wo er zunächst für den TV Asberg, dann für den FC Niederrhein Soccer spielte. Im Anschluss ging es bereits zum MSV Duisburg, dessen U17-Kapitän er in dieser Saison war. Statt Nachwuchsleistungszentrum des MSV heißt es für Kanzok nun Knappenschmiede des FC Schalke 04 - und noch eine Veränderung gibt es: Wer Elgert kennt, weiß, dass der 68-Jährige seit Ewigkeiten U19-Trainer der Schalker ist. Das Sturmjuwel hat sich nämlich direkt der A-Jugend von S04 angeschlossen.

Für den Drittligisten ist der Abgang des Talents natürlich bitter, so aber muss auch der Spieler zeigen, dass er außerhalb seiner Komfortzone den nächsten Schritt gehen kann. Mit den Königsblauen duelliert er sich in der DFB-Nachwuchsliga zunächst mit Holstein Kiel, VfL Wolfsburg, FC Augsburg, 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund. Die Duisburger U17 spielt dagegen um die goldene Ananas, weil sie die Qualifikation zur Hauptrunde verpasst hat. Absteigen können NLZ-Teams aus der DFB-Nachwuchsliga übrigens nicht mehr.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: