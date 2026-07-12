FC Schalke 04 gewinnt den U19 Sparkassen Bundesliga Cup

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Der heutige Finalsonntag des Sparkassen Bundesliga Cups der U19 in Schwäbisch Hall brachte die sportliche Entscheidung im hochkarätig besetzten Turnier der A-Jugend. In intensiven Begegnungen mit einer verlängerten Spielzeit von 90 Minuten mobilisierten die Nachwuchsmannschaften noch einmal alle Kräfte. Am Ende errang der FC Schalke 04 den Turniersieg.

In den Halbfinalbegegnungen wurde den jungen Akteuren physisch wie mental alles abverlangt. Das erste Halbfinale bot den Zuschauern enorme Dramatik: Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg lieferten sich ein enges Duell, das nach der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Hier behielt der SC Freiburg mit 5:4 nach Elfmeterschießen die Oberhand. Im zweiten Halbfinale setzte sich der FC Schalke 04 mit einem 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt durch und sicherte sich damit den Einzug in das Endspiel.

Schalke 04 feiert den Turniersieg im Finale

Im Finale standen sich schließlich die beiden Sieger der Halbfinalpartien gegenüber. Der SC Freiburg und der FC Schalke 04 kämpften mit viel Leidenschaft und großem Einsatz um den Titel. Die Nachwuchsmannschaft des FC Schalke 04 behielt in diesem entscheidenden Spiel die Kontrolle und bezwang den SC Freiburg mit 2:0. Damit feierten die Schalker den Turniersieg beim diesjährigen Sparkassen Bundesliga Cup.

Torspektakel und klare Verhältnisse bei den Platzierungsspielen

Auch in den weiteren Platzierungsspielen des Sonntags zeigten die Mannschaften leidenschaftlichen Einsatz. Im Spiel um Platz 3 trafen die beiden Verlierer der Halbfinals aufeinander, wobei Eintracht Frankfurt den VfB Stuttgart mit 2:0 bezwang. Ein regelrechtes Torspektakel erlebten die Zuschauer beim Spiel um Platz 5 zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München. Nach einem packenden Schlagabtausch endete die Partie mit 8:7 nach Elfmeterschießen zugunsten der Hoffenheimer.

Hertha BSC bezwingt den Gastgeber im Spiel um Platz 7

Im Spiel um Platz 7 standen sich die Sportfreunde Schwäbisch Hall und Hertha BSC gegenüber. Die Berliner zeigten eine spielerisch überzeugende Leistung und besiegten den Turniergastgeber aus Schwäbisch Hall deutlich mit 4:1, womit sie sich am Finalsonntag einen versöhnlichen Abschluss erarbeiteten.