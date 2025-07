FC Schalding: Zehn Neue, sechs Abgänge

Nico van Beest (Türk Gücü Straubing), Omar Karim (SG Neukirchen / Engertsham), Moritz Ammerl (Eintracht Patriching), Reinhard Scholz (SG Preminig), Josip Stipic und Petar Rados (beide nach Österreich) haben den Verein verlassen. "Zum Ende der letzten Saison stand unser Kader eigentlich und wir waren zuversichtlich, künftig ohne Legionäre auszukommen. Der Abgang von van Beest war schon lange bekannt und wir hatten Zeit, Ersatz für ihn zu finden. Da uns dann aber noch fünf Akteure kurzfristig verlassen haben, mussten wir nochmal aktiv werden", berichtet FCS-Abteilungsleiter Armin Markowetz.





Mit Lucas und Hugo Hegner sowie dem Argentinier Juan De la Rosa wurden drei in Tschechien lebende Kicker engagiert. Letztgenannter wird aber seinen Lebensmittelpunkt in die Dreiflüssestadt verlagern und will dort auch beruflich Fuß fassen. Mit Elias Nori konnte zudem ein im NLZ der SpVgg GW Deggendorf ausgebildeter Angreifer verpflichtet werden, der bei den Grün-Weißen in der abgelaufenen Saison Landesliga-Luft schnuppern durfte. Ebenfalls bereits im Nachwuchs der Donaustädter war Fabian Bauer, der zuletzt beim FC Oberpöring aktiv war. Mit "Oldie" Michal Kulhanek kehrt zudem ein alter Bekannter zum FCS zurück, der ebenso wie Dario Vadlja vom 1. FC Passau II kommt. Karl Duschl wechselt von der DJK Grattersdorf zum Kreisklassisten, Julian Gentner vom SC Neuhaus. Mit Kilian Isufi hat sich ein 21-jähriger Student dem Klub angeschlossen, der allerdings noch auf sein Spielrecht wartet.







"Mit sechs Abgängen und zehn Neuzugängen, hat sich doch mehr im Kader getan als ursprünglich angedacht. Es gilt jetzt, schnellstmöglich die Neuen zu integrieren und eine funktionierende Einheit auf den Platz zu bringen. Die Qualität ist definitiv vorhanden, um eine gute Rolle in der Kreisklasse zu spielen. Wir müssen eine gute Mischung aus defensiver Stabilität und offensiver Flexibilität finden. Dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht", meint Chefanweiser Alexander Grünberger. In eine ähnliche Kerbe schlägt Armin Markowetz: "Bis kurz vor dem Abmeldeschluss sah es gar nicht gut aus und wir mussten alle Hebel in Bewegung setzen, um einen ordentlichen Kader auf die Beine zu bekommen. Was wir reißen können, ist schwer absehbar. Es sind mehrere gute Teams dabei, wobei Passau II schon die besten Voraussetzungen hat, um das Meisterrennen zu machen."