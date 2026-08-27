FC Schalding trennt sich von Coach Grünberger - Ramneantu kommt

Alexander Grünberger hat nach seinem Aus beim FC Schalding schnell wieder eine neue Aufgabe gefunden – Foto: Bernardo Picture

Nach einer wahren Zittersaison, in welcher der Abstieg erst im letzten Moment abgewendet werden konnte, hat sich der FC Schalding in der laufenden Runde zum Ziel gesetzt, in der Kreisklasse Pocking vorne mitzumischen. Der Start ist allerdings nur halbwegs gelungen, denn nach fünf Spieltagen hat das Team um Simon Neukirchinger erst sieben Zähler einspielen können. Die Verantwortlichen haben sich Anfang der Woche dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Spielercoach Alexander Grünberger zu beenden. Matthias Stockinger , der das Team seit dieser Saison gemeinsam mit dem scheidenden Übungsleiter betreute, wird nun als alleinverantwortlicher Chefanweiser fungieren.

"Wir wollen aus der ganzen Sache kein großes Thema machen. Aus Verein wollen wir uns neu ausrichten und haben uns deshalb von Alex getrennt. Für seine sportliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", erklärt Schaldings Fußballboss Armin Markowetz. Der scheidende Coach hat seine Demission sehr professionell aufgenommen: "Ich bin froh, dass wir in einer sehr schwierigen Lage in der Vorsaison die Klasse noch halten konnten. Die Entscheidung des Vereins habe ich zu akzeptieren und wünsche dem FC Schalding viel Glück." Der 35-jährige Mittelfeldmann hat bereits eine neue Aufgabe gefunden und rückt beim Passauer Kreisklassisten SG Preming an die Seite von Trainerfuchs Sepp Gsödl. "Mit Premings Abteilungsleiter Daniel Stetter war ich in der Vergangenheit schon öfter in Kontakt. Als er Wind davon bekommen hat, dass es bei mir in Schalding zu Ende gegangen ist, haben wir uns sehr schnell auf ein Engagement verständigen können. Gemeinsam mit Sepp Gsödl möchte ich dafür sorgen, dass wir den angestrebten Ligaverbleib realisieren können. Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe und natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit Sepp", informiert Grünberger.





