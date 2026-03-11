FC Schalding: Stockinger rückt an die Seite von Grünberger

Matthias Stockinger (Mitte) wird ab der neuen Saison beim FC Schalding ein Spielertrainergespann mit Alexander Grünberger (re.) bilden – Foto: Verein

Der FC Schalding geht mit einem Spielertrainer-Duo in die Saison 2026/2027. An der Seite von Alexander Grünberger wird künftig Matthias Stockinger stehen, der derzeit noch als spielender Assistenztrainer beim SV Haarbach aktiv ist. Zudem können die Rot-Weißen mit Leon Schiller einen weiteren Neuzugang für den Sommer vermelden.

Stockinger verlässt Haarbach nach vier Jahren und hat beim FCS eine neue sportliche Heimat gefunden. "Matthias hat jahrelang höherklassig gespielt und auch im Trainerbereich bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Alex und Matthias haben sich von Beginn an sehr gut verstanden – wir sind überzeugt, dass sie sich als Trainerteam hervorragend ergänzen und gemeinsam viel bewegen können“, sagt Schaldings Abteilungsleiter Armin Markowetz Der 29-jährige Mittelfeldmann kickte bereits bei namhaften Vereinen wie dem SV Hutthurm, 1. FC Passau und FC Salzweg. Stockinger hat dabei 19 Landesliga- und 83 Bezirksliga-Partien bestritten.

Mit Leon Schiller stößt zudem im Juni ein weiterer Spieler mit Bezirksliga-Erfahrung zum Kreisklassisten. Der Offensivspieler wechselt im Sommer vom FC Obernzell-Erlau nach Schalding. In den vergangenen eineinhalb Jahren kam Schiller auf 27 Bezirksliga-Einsätze, musste zuletzt jedoch verletzungsbedingt kürzertreten. "Leon bringt auf alle Fälle das fußballerische Rüstzeug mit, um uns weiterzuhelfen. Seine Zusage freut uns ebenfalls sehr“, betont Markowetz, der bereits an weiteren Verstärkungen für den Sommer arbeitet.







Der Blick auf die aktuelle Saison bleibt dennoch angespannt. "Die Hälfte der Liga kämpft um zwei Relegationsplätze – wir wollen am Ende über dem Strich stehen“, stellt Markowetz klar. Sorgen bereitet derzeit der kleine Kader, der im Winter noch einmal ausgedünnt wurde. "Passieren darf nicht viel“, weiß der Abteilungsleiter, ist aber gleichzeitig von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt: "Wenn wir ordentlich aufgestellt sind, können wir gegen nahezu jeden Gegner etwas holen.“ Mittel- und langfristig sieht Markowetz für den FC Schalding dennoch gute Perspektiven: "In den kommenden Jahren rücken einige Spieler aus der eigenen Jugend nach. Das ist unser Faustpfand und darauf wollen wir bauen.“





Nicht mehr planen kann der Verein im Frühjahr mit Fabian Bauer (DJK-SV Dorfbach), Juan de la Rose (Ziel unbekannt) und Dario Vadlja (zurück nach Kroatien). Die beiden Studenten Kaan Celik und Amir Butt werden dem Verein nur mehr sehr sporadisch zur Verfügung stehen. Auf der Zugangsseite steht Gabriel Izidio Camara, der bei seiner letzten Station beim FC Ruderting aktiv war.

