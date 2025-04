FC Schalding: Grünberger wird Coach - Öller und Delpy spielen weiter

"Alex ist mittlerweile schon ein paar Jahre als Trainer tätig, bringt also in diesem Bereich ausreichend Erfahrung mit und soll unsere Truppe zudem mit seiner Erfahrung auf dem Feld anführen. Da die Pass-Formalitäten bereits geregelt sind, wird er uns ab sofort als Spieler zur Verfügung stehen", informiert Schaldings Abteilungsleiter Armin Markowetz, der happy ist, dass auch Mike Öller und Alexander Delpy dem Klub als Spieler erhalten bleiben: "Mike und Alex leisten hervorragende Arbeit bei uns. Beide möchte aus familiären Gründen kürzer treten, werden aber weiter regelmäßig für uns auflaufen. Das freut uns riesig."







Bereits länger steht fest, dass Nico van Beest den Verein Richtung SV Türk Gücü Straubing verlassen wird. Nicht mehr bauen wird der Klub auf die Dienste von Vasyl Habor, der vor der Wochen bei der 0:4-Niederlage bei der SG Preming nach einer Undiszipliniertheit vom Platz gestellt wurde und dafür eine lange Sperre aufgebrummt bekam. "Wir führen derzeit gute Gespräche mit Jungs aus der Region und wollen die Qualität von den Abgängen mit Neuzugängen aus der Umgebung auffangen. Außerdem befinden wir uns noch auf der Suche nach einem Co-Spielertrainer. Unser Ziel ist es, den vorhandenen Kern punktuell zu verstärken und in der Kreisklasse wieder oben mitzumischen", berichtet Armin Markowetz.