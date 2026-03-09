FC Schaffhausen II startet mit Remis in Balzers

– Foto: regional - fussball.ch

In einer vorgezogenen Partie der 16. Runde trennten sich Balzers und der FC Schauffhausen II mit einem 1:1-Unentschieden.

Schaffhausen vergibt Chance auf Tabellensprung

Zum Start ins neue Fussballjahr holte sich die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen beim FC Balzers ein 1:1.

Die Liechtensteiner waren besser in die Partie gestartet und kamen in der ersten Halbzeit zu zahlreichen Chancen. Dennoch waren es die Gäste aus der Munotstadt, welche nach einem Eigentor kurz vor dem Pausenpfiff 1:0 in Führung gingen. Aljaz Kavcic hatte den Ball unglücklich über den eigenen Torhüter Lo Russo ins eigene Tor gelupft. In der zweiten Halbzeit gelang Fabio Wolfinger früh der Ausgleichstreffer (54.). Trotz hochkarätiger Chancen und eines Lattenschusses des Heimteams blieb es beim Remis.