FC Schaffhausen II startet mit Remis in Balzers

In einer vorgezogenen Partie der 16. Runde trennten sich Balzers und der FC Schauffhausen II mit einem 1:1-Unentschieden.
Schaffhausen vergibt Chance auf Tabellensprung
Zum Start ins neue Fussballjahr holte sich die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen beim FC Balzers ein 1:1.
Die Liechtensteiner waren besser in die Partie gestartet und kamen in der ersten Halbzeit zu zahlreichen Chancen. Dennoch waren es die Gäste aus der Munotstadt, welche nach einem Eigentor kurz vor dem Pausenpfiff 1:0 in Führung gingen. Aljaz Kavcic hatte den Ball unglücklich über den eigenen Torhüter Lo Russo ins eigene Tor gelupft. In der zweiten Halbzeit gelang Fabio Wolfinger früh der Ausgleichstreffer (54.). Trotz hochkarätiger Chancen und eines Lattenschusses des Heimteams blieb es beim Remis.
Mit einem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel in Balzers hätten die Schaffhauser Reserven am liechtensteinischen Tabellenkonkurrenten vorbeiziehen und eine Woche vor dem offiziellen Rückrundenstart bis auf den dritten Tabellenrang vorrücken können. Stattdessen verbleibt das Team von Antonio Dos Santos auf dem sechsten Rang.
