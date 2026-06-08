FC Sandžak macht den dritten Aufstieg in Serie perfekt

– Foto: FC Sandzack

Der FC Sandžak setzt seinen bemerkenswerten sportlichen Aufstieg fort. Mit dem Gewinn der Meisterschaft vor dem TV Neuenkirchen sicherte sich die Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga und schaffte damit den dritten Aufstieg in Folge. Mit dem heutigen 11:6 Erfolg im letzten Saisonspiel beim SV Melle Türkspor setzte die Mannschaft das i-Tüpfelchen auf eine weitere aussergewöhnlich starke Spielzeit. Seit der Vereinsgründung ist das Team Jahr für Jahr eine Spielklasse nach oben geklettert.

Die Grundlage für den erneuten Erfolg legte die Mannschaft mit konstanten Leistungen und einer hohen Einsatzbereitschaft über die gesamte Saison hinweg. Unter der Leitung von Trainer Ricardo Manzei entwickelte sich der FC Sandžak zu einer der dominierenden Mannschaften der Liga. Unterstützt wurde Manzei von Co-Trainer Salko Kosuta.

Auch die Offensivstärke des Teams war ein wesentlicher Faktor auf dem Weg zur Meisterschaft. Mehr als 150 Tore erzielte der FC Sandžak im Saisonverlauf. Herausragender Torschütze war Furkan Güraslan, der mit insgesamt 47 Treffern maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte und die gegnerischen Abwehrreihen regelmäßig vor große Probleme stellte.

Der Verein hebt hervor, dass der sportliche Erfolg das Ergebnis einer gemeinschaftlichen Leistung sei. Neben Spielern und Trainerteam hätten auch Assistenten, Verantwortliche, Gründer und Sponsoren ihren Anteil an der positiven Entwicklung des Clubs. Besonderer Dank gilt den Anhängern, die die Mannschaft während der gesamten Saison begleiteten und bei den Spielen unterstützten.

Mit dem Aufstieg in die Kreisliga erreicht der FC Sandžak einen weiteren Meilenstein seiner noch jungen Vereinsgeschichte. Drei Jahre nach der Gründung stehen drei Aufstiege zu Buche – eine Bilanz, die in dieser Form nur selten gelingt. In der kommenden Saison wird sich zeigen, ob die Erfolgsgeschichte des Vereins auch in der höheren Spielklasse fortgeschrieben werden kann.