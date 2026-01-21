FC Sandzak geht als Spitzenreiter in die Rückrunde

„Ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Wir haben alle Spiele gewonnen, was für die Qualität, den Einsatz und den Zusammenhalt der Mannschaft spricht“, sagt Kosuta. Ein Grund für den Erfolg sei vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit. Dennoch sei die Saison für das Team kein Selbstläufer: „Trotzdem ruhen wir uns darauf nicht aus, im Gegenteil: Das Team ist hungrig, motiviert und will genau so weitermachen.“
Vorbereitung startet Anfang Februar
Nach der Winterpause nimmt der FC Sandzak am 2. Februar 2026 wieder den Trainingsbetrieb auf. Die Vorbereitung auf die Rückrunde soll nicht nur sportlich, sondern auch mannschaftlich Akzente setzen. „Dann starten wir motiviert in die Vorbereitung auf die Rückrunde“, erklärt Kosuta. Auch der Teamgeist werde weiter gestärkt: „Auch am Zusammenhalt arbeiten wir intensiv, was genau passiert, bleibt intern.“
Defensive als Fundament des Erfolgs
Besonders positiv hebt Kosuta die Entwicklung der Abwehr hervor. Die defensive Stabilität sei stärker ausgeprägt, als es zu Saisonbeginn zu erwarten war. „Unsere Defensive hat sich extrem positiv entwickelt. Die Stabilität, das gegenseitige Absichern und die Disziplin gegen den Ball haben besser funktioniert, als man es zu Beginn vielleicht erwarten konnte“, so der Spieler. Diese Qualität gebe der Mannschaft Sicherheit und bilde derzeit eine der größten Stärken.
Trotz der perfekten Bilanz sieht Kosuta auch Bereiche mit Entwicklungspotenzial. Vor allem die Chancenverwertung bleibt ein Thema. „Obwohl wir bisher eine starke Saison spielen, gibt es einen Bereich, an dem wir noch arbeiten müssen: das Toreschießen“, sagt er. Bislang hätten vor allem Furkan und Denis für die Treffer gesorgt. „Bei den anderen klappt das noch nicht ganz so zuverlässig. Aber daran arbeiten wir und werden auch da besser.“
Verstärkung für die Abwehr
Personell gibt es bereits eine Veränderung zur Rückrunde. Demijan Kalac wechselt von BW Schinkel zum FC Sandzak. Kosuta erwartet sich von dem Neuzugang eine weitere Stabilisierung der Defensive. „Er wird unsere ohnehin schon starke Abwehr noch weiter verstärken und dem Team zusätzliche Stabilität verleihen.“
Für die zweite Saisonhälfte hat sich der Tabellenführer viel vorgenommen. „In der Rückrunde setzen wir genau da an, wo wir aufgehört haben: motiviert, erfolgreich und mit voller Energie“, betont Kosuta. Der bisherige Weg solle konsequent fortgesetzt werden. „Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, und wollen als Team weiterhin gemeinsam wachsen und alles geben.“
Dreikampf um die Meisterschaft
Im Titelrennen rechnet Kosuta mit einem engen Wettbewerb. „In unserer Liga spitzt sich alles zu einem spannenden Dreikampf zwischen uns, TV Neuenkirchen und SV Wissingen zu“, erklärt er. Die Ambitionen des FC Sandzak sind dabei klar formuliert: „Wir sind motiviert und wollen uns natürlich durchsetzen, um am Ende als Meister dazustehen.“
Am anderen Ende der Tabelle kämpft derweil Bissendorf um den Klassenerhalt. „Bissendorf kämpft hart darum, in der Liga zu bleiben. Man merkt, dass jeder Punkt für sie zählt“, so Kosuta.
Mit einer makellosen Bilanz, einer stabilen Defensive und klaren Zielen geht der FC Sandzak selbstbewusst in die Rückrunde – wohl wissend, dass die entscheidenden Spiele erst noch bevorstehen.