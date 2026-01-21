FC Sandzak geht als Spitzenreiter in die Rückrunde

„Ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Wir haben alle Spiele gewonnen, was für die Qualität, den Einsatz und den Zusammenhalt der Mannschaft spricht“, sagt Kosuta. Ein Grund für den Erfolg sei vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit. Dennoch sei die Saison für das Team kein Selbstläufer: „Trotzdem ruhen wir uns darauf nicht aus, im Gegenteil: Das Team ist hungrig, motiviert und will genau so weitermachen.“ Vorbereitung startet Anfang Februar Nach der Winterpause nimmt der FC Sandzak am 2. Februar 2026 wieder den Trainingsbetrieb auf. Die Vorbereitung auf die Rückrunde soll nicht nur sportlich, sondern auch mannschaftlich Akzente setzen. „Dann starten wir motiviert in die Vorbereitung auf die Rückrunde“, erklärt Kosuta. Auch der Teamgeist werde weiter gestärkt: „Auch am Zusammenhalt arbeiten wir intensiv, was genau passiert, bleibt intern.“

Defensive als Fundament des Erfolgs Besonders positiv hebt Kosuta die Entwicklung der Abwehr hervor. Die defensive Stabilität sei stärker ausgeprägt, als es zu Saisonbeginn zu erwarten war. „Unsere Defensive hat sich extrem positiv entwickelt. Die Stabilität, das gegenseitige Absichern und die Disziplin gegen den Ball haben besser funktioniert, als man es zu Beginn vielleicht erwarten konnte“, so der Spieler. Diese Qualität gebe der Mannschaft Sicherheit und bilde derzeit eine der größten Stärken. Trotz der perfekten Bilanz sieht Kosuta auch Bereiche mit Entwicklungspotenzial. Vor allem die Chancenverwertung bleibt ein Thema. „Obwohl wir bisher eine starke Saison spielen, gibt es einen Bereich, an dem wir noch arbeiten müssen: das Toreschießen“, sagt er. Bislang hätten vor allem Furkan und Denis für die Treffer gesorgt. „Bei den anderen klappt das noch nicht ganz so zuverlässig. Aber daran arbeiten wir und werden auch da besser.“