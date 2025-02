FC Saalfeld startet mit Remis

Bereits nach zwei Minuten setzte P. Ensenbach ein erstes Ausrufezeichen und verwertete eine Ecke von S. Kleyla am langen Pfosten zur frühen Führung. Doch die Gäste, die sich in der Winterpause personell verstärkt hatten, antworteten mit gefährlichen Angriffen und setzten die FC-Defensive unter Druck. In der 21. Minute gelang Friedemann nach einem Eckball per Kopf der Ausgleich.

Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und antworteten prompt: Nach einem Foul an L. Hoffmann entschied der souveräne Schiedsrichter Patrick Runknagel folgerichtig auf Elfmeter, den Kapitän P. Burghause sicher verwandelte (26.). Nur zwei Minuten später folgte das 3:1 durch T. Stake, der eine Hereingabe von L. Hoffmann per Kopf ins Netz beförderte.

Der FC hatte sogar weitere Großchancen (2., 12., 45.+1.), doch die Gäste hielten sich im Spiel und konnten sich glücklich schätzen, nicht mit einem noch höheren Rückstand in die Kabine zu gehen.

Gäste drehen nach der Pause auf

Nach einer vermutlich deutlichen Halbzeitansprache von Gästecoach Alexander Ludwig kamen die Frankenhäuser mit viel Schwung aus der Pause. Innerhalb von nur fünf Minuten drehten sie das Spiel durch einen direkt verwandelten Freistoß von Helbing (55.) – bereits im Hinspiel hatte er per Standard getroffen – und einen weiteren Treffer von Friedemann (61.), der nach einem einzigen schweren Abwehrfehler des FC zum 3:3 ausglich.

Danach übernahmen die Gastgeber wieder die Initiative und drängten auf die erneute Führung. Trotz guter Spielkontrolle fehlten jedoch die klaren Torchancen, während die Gäste mit Kontern weiterhin gefährlich blieben – allen voran der Ex-Erfurter Kammlot, der immer wieder für Unruhe sorgte.

Die beste Gelegenheit hatte Kammlot selbst in der 77. Minute, als er frei auf FC-Keeper V. Onyshchenko zulief, doch dieser bewahrte mit einer starken Parade seine Mannschaft vor dem Rückstand.

Schlussoffensive in Überzahl ohne Erfolg

In der Schlussphase musste Bad Frankenhausen in Unterzahl weiterspielen, da Doppeltorschütze Friedemann nach einem Handspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz der Überzahl konnte der FC Saalfeld in den letzten Minuten nicht mehr entscheidend durchbrechen, sodass es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

Angesichts der deutlichen Chancenüberlegenheit wäre ein Sieg für den FC nicht unverdient gewesen, dennoch zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und viel Kampfgeist. Mit dieser Einstellung werden in den kommenden Spielen sicherlich wieder Siege folgen.