FC Saalfeld setzt Siegesserie fort Mit einer überzeugenden Leistung konnte der Neuling diesmal auch seinen ersten Heimsieg gegen die routinierten Gerataler landen.

Die 155 Zuschauer sahen eine starke Heimelf und die war von Beginn an sofort in der Spur. Die Gäste hatten zunächst viele Abwehraufgaben zu lösen und versuchten mit Kontern über ihre einzige Spitze Thurau zum Erfolg zu kommen, wobei die FC-Abwehr aber wieder sehr wenig zuließ. Einmal musste Volodymyr Onyshchenko im Saalfelder Tor eine gute Möglichkeit des Angreifers mit einer Glanztat einschreiten. Da führten die Hausherren durch einen sehenswerten Treffer durch Felix Hutschenreuter bereits 1:0. In eine weite Eingabe von Andy Schwee spritzte der Torschütze und verwandelte unhaltbar. Davor machte auch nur der Gastgeber das Spiel und hatte auch gute Gelegenheiten. Einen Freistoß von Oleh Denysov brachte Andy Schwee nicht unter Kontrolle. Dann war es der agile Fabian Kühne mit einem Solo über die linke Seite, aber die Aktion konnte von der Gästeabwehr mit Mühe gerade noch geklärt werden. Allerdings war bei der Abwehr die Hand im Spiel, aber der gute Referee Bachmann reagierte nicht. Bis zur Pause hatten die Gastgeber weiterhin mehr Spielanteile, aber die Gäste blieben mit ihren wenigen Angriffen immer gefährlich.

Die Gastgeber machte nach der Pause sofort Druck und erzielten auch gleich den wichtigen zweiten Treffer durch Stan Kleyla, der sich gekonnt durchsetzte und Bradsch im Gästetor war abermals chancenlos. Die Gäste waren aber keineswegs geschockt und kamen jetzt immer besser ins Spiel und erzielten auch Torgefahr. Die FC-Abwehr ließ sich nicht überraschen und hatte einmal Glück, als ein Gästespieler nur die Lattenoberkante traf. Jetzt waren es die Gastgeber, die immer wieder gefährliche Konter setzten und hatten auch Erfolg damit. Erst war es Oleh Denysov und dann erneut Stan Kleyla mit einem Distanzschuss, die ihre Mannschaft klar in Front brachten und damit die gute Leistung der gesamten Mannschaft abrundete. Dieser klare und auch in dieser Höhe verdiente Sieg sollte für die nächsten Spiele weiteren Auftrieb geben. Den Gästen muss man bescheinigen, dass sie trotz der klaren Niederlage nie aufgaben.