FC Rurdorf mit Lebenszeichen im Tabellenkeller

FC Düren 77 – BC Oberzier 5:2

FC Düren 77: Timo Beusch, Mirco Nörtershäuser, Marc Barilov, Thomas Zeiser, Julian Schmitz (60. Viktor Werner), Nico Oepen, Samed Aksoy, Hussein Kmeinasi (77. Giuseppe Borgetta), Stavros Tsiakiris (85. Jan Heidersdorf), Julian Gusser, Thomas Bergstreiser - Trainer: Thomas Schlammer

BC Oberzier: - Trainer: Bernd Eller

Zuschauer: 350

Tore: 1:1 Hussein Kmeinasi (48.), 2:2 Mirco Nörtershäuser (74.), 3:2 Hussein Kmeinasi (76.), 4:2 Stavros Tsiakiris (86.), 5:2 Giuseppe Borgetta (90.)

VfVuJ Winden – FC Golzheim 2:0

VfVuJ Winden: Mathis Müller, Benedict Pennartz, Marco Lennartz (83. Arda Mutlu), Jonas Bonn, Linus Jansen, Maurice Frings (72. Pascal Zerfas), Daniel Puzik, Justin Eismar, Lucas-Kevin Olschewski, Pascal Dickmeis (59. Sebastian Sander), Lukas Thuir (87. Florian Pennartz) - Trainer: Marco Lennartz - Trainer: Sebastian Sander

FC Golzheim: Samuel Prado-Faßmann, Thomas Von der Gathen, Sascha Graf (70. Maurice Heyartz), Marco Graf, Kevin Schneppenheim, Patrick Wollersheim, Niklas Zang, Justin Rauße-Perse, German Kromm (81. Mirco Weingartz), Michael Porschen, Otis Bodo Mildner (77. Shota Sugimoto) - Trainer: Daniel Ecker

Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Lucas-Kevin Olschewski (75.), 2:0 Daniel Puzik (89.)



Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln: Aike Rosarius, Alexander Rütten, Alessandro Sgro, Daniel Schmitz, Felix Rosarius, Marvin Germes, Kai Antons, Luca Jonas Klinkhammer, Nick Roppes, Jan Moritz, Kevin Peters - Trainer: Benjamin Bläser

SC Kreuzau: Dominik Wirtz, Jannik Laufenberg, Marvin Leisten (46. Nico Schröteler), Florian Post, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Dominik Dick, Giacomo Taubert (61. Anas Mghaili), Emre Atlay (46. Marcel Zimmer), Seydouba Sylla (46. Marco Leisten), Idrissa Camara - Trainer: Olaf Ramm

Tore: 0:1 Emre Atlay (22.), 1:1 Kevin Peters (36.), 2:1 Kevin Peters (49.), 2:2 Nico Schröteler (76.), 2:3 Jannis Becker (90.)

Besondere Vorkommnisse: Nico Schröteler (SC Kreuzau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Aike Rosarius (75.). Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln – SC Kreuzau 2:3Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln: Aike Rosarius, Alexander Rütten, Alessandro Sgro, Daniel Schmitz, Felix Rosarius, Marvin Germes, Kai Antons, Luca Jonas Klinkhammer, Nick Roppes, Jan Moritz, Kevin Peters - Trainer: Benjamin BläserSC Kreuzau: Dominik Wirtz, Jannik Laufenberg, Marvin Leisten (46. Nico Schröteler), Florian Post, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Dominik Dick, Giacomo Taubert (61. Anas Mghaili), Emre Atlay (46. Marcel Zimmer), Seydouba Sylla (46. Marco Leisten), Idrissa Camara - Trainer: Olaf RammTore: 0:1 Emre Atlay (22.), 1:1 Kevin Peters (36.), 2:1 Kevin Peters (49.), 2:2 Nico Schröteler (76.), 2:3 Jannis Becker (90.)Besondere Vorkommnisse: Nico Schröteler (SC Kreuzau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Aike Rosarius (75.).

SC Jülich/SV Hoengen – SV Morschenich 2:0

SC Jülich/SV Hoengen: Veysel Kerim Durdu, Burak Yildirim, Yevhen Havinchuk, Stanislav Hudz, Anouar Harraou, Yasin Özsoy, Hamsa Al-Tae, Sascha Liashkov, Ahmet Congar, Lorenz Klee, Phillip Owusu - Trainer: Tobias Voss

SV Morschenich: Mattias Hempel, Ben Mölbert, Benedikt Bachler, Bastian Geuenich, Benjamin Hempel, Marius Reimer, Patrick Höhn, Suad Delija, Dennis Stanke, Sevastianos Rallis, Mike Robertz - Trainer: Patrick Höhn - Trainer: Tobias Festerling

Tore: 1:0 Lorenz Klee (25.)

Rot: Marius Reimer (12./SV Morschenich/)

Viktoria Koslar – Grün-Weiß Welldorf-Güsten II 3:2Viktoria Koslar: Jeremy Marx, Tobias Schiffer, Markus Neuber, Fabian Künne, Jens Walther, Lukas Bickar (75. Mehmet Emin Colak), Nico Sieben (56. Luca Thiele), Timo Börsch, Julian Peter Sußmann, Fabian Höppener (62. Sven Müller), Adin Arnautović - Trainer: Edin HadzicGrün-Weiß Welldorf-Güsten II: Jonas Thevißen, Felix Wirtz, Moritz Schopen (63. Jonas Marx), Maximilian Hubert Clemens, Elias Sißmeier, Claus Takahito Pithan (89. Niklas Krumm), Matthias Schröder, Mahmoud Elsanduny, Tobias Drexler, Jonas Hohmeier, Max Ries (62. Mattis Braun) - Trainer: Daniel ThauerSchiedsrichter: Manuel Heiermeier (Düren)Tore: 1:1 Jonas Hohmeier (45.), 1:0 Adin Arnautović (45.+1), 2:1 Adin Arnautović (59.), 2:2 Mattis Braun (71.), 3:2 Adin Arnautović (88.)

Das sind die nächsten Spieltage 2024/25

27. Spieltag

Sa., 24.05.25 19:00 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten II - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 25.05.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Viktoria Koslar

So., 25.05.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Borussia Freialdenhoven

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Golzheim - FC Düren 77

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Morschenich - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Jugendsport Wenau

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Kreuzau - FC Rurdorf



28. Spieltag

Mi., 28.05.25 19:00 Uhr FC Rurdorf - Grün-Weiß Welldorf-Güsten II

Sa., 31.05.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven

So., 01.06.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Germania Burgwart

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SC Kreuzau

So., 01.06.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SV Morschenich

Mi., 04.06.25 19:00 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier

_______________