FC Ruderting wird Partner des FC Bayern Campus

Der FC Ruderting schreibt Vereinsgeschichte: Gemeinsam mit dem FC Bayern München wurde in diesen Tagen ein dreijähriger Kooperationsvertrag unterzeichnet, der Ruderting zum offiziellen Partnerverein des FC Bayern Campus macht – derzeit als einzigen Verein in unserer ostbayerischen Region. Herzstück der Zusammenarbeit ist die Durchführung eines mehrtägigen Campus-Trainings im Sommer 2026. Nachdem im letzten Jahr bereits die Frauen-Bundesligamannschaft des FC Bayern in Ruderting zu Gast waren, folgt nun ein weiterer Baustein einer tollen Kooperation.

Vom 17. bis 21. August 2026 verwandelt sich die Sportanlage des FC Ruderting in ein Trainingszentrum nach Münchner Vorbild. Auf dem Programm stehen gleich zwei Angebote:

Unter der Leitung lizenzierter Trainer des FC Bayern Campus erwartet die Teilnehmer eine Woche voller intensiver Einheiten. Neben Technik, Taktik und Spielintelligenz stehen auch Torwarttraining, moderne Trainingsmethoden und individuelle Förderung im Fokus. Jeder Teilnehmer erhält eine exklusive FC Bayern Campus-Ausrüstung.

„Ein Meilenstein für unseren Nachwuchs“





"Für uns als Verein ist das ein riesiger Schritt nach vorne“, freut sich Charly Höller, Vorstand des FC Ruderting. "Mit dem Campus-Training holen wir - nach dem tollen Spiel der FCB-Frauen im letzten Jahr - wieder ein Stück FC Bayern nach Ruderting. Unsere Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch die Talente aus dem ganzen ostbayerischen Raum, können sich in einem professionellen Umfeld beweisen, direkt von den Methoden des FC Bayern profitieren und gleichzeitig unvergessliche Fußballtage erleben.“

Auch Initiator und Jugendleiter Michael Bauer sieht in der Kooperation einen großen Gewinn:

"Dass wir derzeit als einziger Verein in Ostbayern diese Partnerschaft eingehen dürfen, macht uns unglaublich stolz. Es zeigt, dass unsere Jugendarbeit wahrgenommen wird – und es öffnet jungen Talenten aus der Region Türen, von denen wir bislang nur träumen konnten. Vielleicht kommen ja die nächsten Musiala‘s, Pavlovic’s oder Karl’s demnächst auch aus unserer tollen Region.“

Stärkung der Region

Die Partnerschaft hebt nicht nur den FC Ruderting auf eine neue Ebene, sondern stärkt den gesamten regionalen Jugendfußball. Kinder und Jugendliche aus der Region müssen künftig nicht mehr weit reisen, um in den Genuss eines offiziellen Campus-Trainings zu kommen. Gleichzeitig bietet die Kooperation ambitionierten Spielern in den kommenden Jahren die Chance, sich für weiterführende Förderprogramme des FC Bayern zu empfehlen.





Anmeldung & weitere Infos

Die Anmeldung für das Campus-Training in Ruderting ist in diesen Tagen gestartet. Informationen zu Teilnahmegebühren, Ablauf und Verpflegung sind auf der offiziellen Plattform des FC Bayern Campus veröffentlicht. Die Plätze sind begrenzt.