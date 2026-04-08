FC Ruderting präsentiert mehrere Neue Unter anderem schließt sich der Obernzeller Bezirksliga-Kicker Alexander Breu dem Traditionsklub an von PM · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: Karl Duschl, Alexander Breu, Hubert Rauscher – Foto: Verein

Der FC Ruderting kann eine Reihe von Neuzugänge vermelden. Zur neuen Saison schließen sich mit Alexander Breu, Hubert Rauscher, Karl Duschl und Jakob Jobstmann vier weitere Verstärkungen dem Verein an. Bereits in der laufenden Rückrunde sind zudem Simon Voggenreiter und Finn Petermüller zur Mannschaft des A-Klassisten gestoßen.

Mit Alex Breu wechselt ein Spieler vom FC Obernzell-Erlau aus der Bezirksliga nach Ruderting. Da er mit seiner Familie in Ruderting lebt, möchte er nun auch das sportliche Projekt beim FC Ruderting aktiv mittragen. Auch Hubert Rauscher kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Der gebürtige Rudertinger kommt vom SV Neukirchen vorm Wald zurück zu seinem Heimatverein und kennt Verein, Umfeld und die besondere Bedeutung des FC Ruderting entsprechend bestens.





Im Trainerbereich verstärkt sich der FC Ruderting mit Karl Duschl als neuem Torwarttrainer, der vom FC Schalding nach Ruderting kommt. Auch für ihn spielt neben der sportlichen Aufgabe das persönliche und familiäre Umfeld eine wichtige Rolle. Umso erfreulicher ist es, dass er sich dazu entschieden hat, seine Erfahrung künftig beim FC Ruderting einzubringen. Mit Jakob Jobstmann schließt sich zudem ein weiterer Rückkehrer dem FCR an. Dem Verein ist er über die Jahre hinweg immer eng verbunden geblieben, auch der Kontakt nach Ruderting und die bestehenden Freundschaften sind nie abgerissen. Ab der neuen Saison wird er nun wieder für den FC Ruderting auflaufen.



