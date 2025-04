FC Rottenburg will vorlegen, Abstiegskampf beim BSV Schwenningen

Der 23. Spieltag in der Landesliga, Staffel 3, beginnt bereits am Donnerstag mit zwei richtungsweisenden Partien und wird am Samstag mit sechs Begegnungen komplettiert. Tabellenführer FC Rottenburg will beim TSV Harthausen/Scher seine beeindruckende Serie fortsetzen, während die SG Empfingen beim SV Croatia Reutlingen auf Kurs Relegation bleiben möchte. Im Tabellenkeller stehen unter anderem der SV Wittendorf und die TSF Dornhan unter Zugzwang.