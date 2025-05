FC Rottenburg siegt im Gipfeltreffen vor 600 Zuschauern

Vor 100 Zuschauern erwischte der SV Wittendorf einen vielversprechenden Start. Roman Rieger brachte die Gastgeber in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort des SV Zimmern ließ nicht lange auf sich warten: Stefan Mutapcic traf in der 30. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause zeigte Zimmern seine Offensivqualitäten. Markus Vogel drehte mit dem 1:2 in der 51. Minute die Partie, ehe erneut Stefan Mutapcic mit seinem zweiten Treffer in der 56. Minute den Endstand herstellte.

---

200 Zuschauer sahen eine engagierte Vorstellung des BSV 07 Schwenningen. Adrian Süss brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung. Bilal Rüzgar erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Der TSV Straßberg meldete sich mit dem 2:1 durch Nico Pfaff in der 50. Minute zurück, doch Schwenningen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 87. Minute sorgte erneut Bilal Rüzgar mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung und sicherte dem Aufsteiger drei wichtige Punkte. ---

Der VfL Nagold zeigt im Aufstiegskampf keine Schwäche. Beim TSV Frommern setzte sich die Mannschaft vor 75 Zuschauern deutlich durch. Das 0:1 resultierte aus einem Eigentor von Arthur Albert in der 26. Minute. Elias Bürkle traf in der 37. Minute zum 0:2, Robin Braun baute die Führung in der 55. Minute weiter aus. Fünf Minuten später stellte Jürgen Schechinger mit dem 0:4 den Endstand her. ---