FC Rottenburg setzt sich ab, Heimsiege für SV Seedorf und SV Nehren

Ein umkämpftes Duell zwischen dem TSV Harthausen/Scher und dem TSV Frommern entschied sich erst in der Schlussminute. Anes Kljajic brachte die Gäste früh in Führung (7.), doch Harthausen drehte die Partie durch Tim Abt (57.) und den späten Siegtreffer von Steffen Erbe (90.). Während sich Harthausen mit diesem Dreier etwas Luft im Abstiegskampf verschafft, bleibt Aufsteiger Frommern weiter in akuter Gefahr.

Der SV Zimmern ließ sich vom frühen Eigentor von Elias Göz (3.) nicht aus dem Konzept bringen und zeigte beim Tabellenletzten eine gute Leistung. Zwar konnte Straßberg durch Connor Hertrich (16.) und Gavin Kraus (45.+1) zweimal ausgleichen, doch nach der Pause setzte sich die individuelle Klasse der Gäste durch. Tade Sias Campos (47.), ein weiteres Eigentor von Straßberg (60.) sowie Marius Helmke (79.) sorgten für klare Verhältnisse. Elias Göz betrieb mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik. Während Zimmern den Anschluss an die Top drei hält, bleibt Straßberg mit nur einem Saisonsieg abgeschlagen Letzter.

In einer umkämpften Partie setzte sich der SV Nehren knapp mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Nikolaos Tzialidis in der 37. Minute. Tuttlingen drängte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, fand aber kein Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber. ---

Der Tabellenführer ließ in Bösingen nichts anbrennen und gewann souverän mit 3:0. Lennis Eberle brachte Rottenburg in der 20. Minute in Führung und legte in der zweiten Halbzeit nach (68.). Oleh Stepanenko sorgte mit dem 3:0 (83.) für die endgültige Entscheidung. ---

Wittendorf ging früh durch Roman Rieger in Führung (5.), doch Seedorf blieb geduldig und drehte die Partie in der Schlussphase. Mario Grimmeißen erzielte den Ausgleich (59.), ehe David Benne (90.) und Max Schneider (90.+2) in den letzten Minuten den Sieg für die Gastgeber perfekt machten. Mit dem Erfolg hält Seedorf den Anschluss an das obere Tabellendrittel.