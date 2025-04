FC Rottenburg lässt Punkte liegen, VfL Nagold souverän

Am Sonntag endete der 21. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 3 mit drei richtungsweisenden Partien. Während Tabellenführer FC Rottenburg in Reutlingen Punkte liegen ließ, rückte der VfL Nagold mit einem souveränen Auswärtssieg in Nehren auf zwei Punkte heran. Der VfB Bösingen ließ derweil dem FC 07 Albstadt keine Chance und festigte seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

In einem turbulenten Spiel trennten sich Aufsteiger BSV 07 Schwenningen und die SG Empfingen 3:3. Die Gäste lagen durch Tore von Pascal Schoch (4.), Denis Bozicevic (16.) und einen Foulelfmeter von Nico Rebmann (61.) komfortabel in Führung. Doch Schwenningen schlug eindrucksvoll zurück: Innerhalb von acht Minuten verkürzten Fabio Chiurazzi (65.) und Deniz Kaya (67.), ehe Dario Holenstein (73.) den Ausgleich erzielte.

Der SV Seedorf gewann vor 333 Zuschauern das Duell gegen den SV Zimmern mit 2:0. Harut Arutunjan brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, in der Nachspielzeit sorgte Harry Föll (90.+3) für die Entscheidung. Mit dem zehnten Saisonsieg schiebt sich Seedorf bis auf zwei Punkte an Zimmern heran, das im Kampf um die Aufstiegsplätze wertvolle Zähler liegen lässt.

Im Auswärtsspiel beim TSV Frommern setzte sich der SC 04 Tuttlingen mit 3:0 durch. Mario Giesler (10.) brachte die Gäste früh in Führung, Nico Wieneke (79.) und Emirhan Karakaya (81.) erhöhten in der Schlussphase. Tuttlingen festigt mit dem zehnten Saisonsieg seine Position im Tabellenmittelfeld, während Frommern weiter gegen den Abstieg kämpft. ---

Einen wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller feierte der TSV Harthausen/Scher gegen den SV Wittendorf. In einer offenen Partie ging Harthausen durch Matthias Endriss früh in Führung (5.), doch Wittendorf drehte das Spiel durch Dominik Schillinger (7.) und Collin Schmid (51.). Nach dem Ausgleich durch Sebastian Dahlke (57.) erzielte Steffen Erbe in der 80. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber. ---

Einen Erfolg verbuchte der TSV Straßberg mit 3:0 bei den TSF Dornhan. Leon Mathauer traf per Strafstoß zur Führung (37.), Michael Riester (72.) und Connor Hertrich (75.) sorgten für die Vorentscheidung. In der Schlussphase sah Lennart Kelm noch die Gelb-Rote Karte (84.). Straßberg gibt mit dem Sieg die rote Laterne an Dornhan ab. ---

Der Spitzenreiter musste sich bei kampfstarken Reutlingern mit einem Punkt begnügen. Leon Oeschger traf in der 16. Minute zur Gästeführung, ehe Dennis Pascolo in der 55. Minute ausglich. Nach dem 1:2 durch Lukas Behr in der 68. Minute sorgte Mert Asma mit seinem Tor in der 81. Minute für den verdienten Endstand.

---

Der VfL Nagold nutzte die Rottenburger Punkteteilung konsequent aus und gewann klar in Nehren. Elias Bürkle brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, Johannes Fleischle erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Tom Gutekunst in der 83. Minute zum 0:3-Endstand. ---

Mit einer furiosen Schlussphase entschied der VfB Bösingen die Partie gegen den FC 07 Albstadt deutlich für sich. Nach dem frühen Führungstor durch Noah Kimmich in der 4. Minute glich Denis Mazrekaj in der 28. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit sorgten Julian Bihler (73.), Torsten Müller (76.), Steffen Kramer (82.) und Marius Beiter (83.) für einen klaren 5:1-Heimsieg.